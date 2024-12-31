З фасаду Одеської кіностудії прибрали пам’ятник Висоцькому

Його перенесуть на територію кіностудії і змонтують поряд із одним із павільйонів.

В Одесі демонтували пам’ятник радянському співаку, поету та актору Володимиру Висоцькому.

Про це повідомила Одеська кіностудія.

Пам’ятник був розташований на фасаді кіностудії, що на Французькому бульварі. Зазначається що демонтували його за рішенням місцевої влади після численних звернень.

"За рішенням органів місцевої влади пам'ятник було демонтовано 30.12.2024 року о 22:00. За наполяганням Одеської кіностудії памʼятник було передано на зберігання нашому підприємству. Зараз скульптурна композиція перебуває на нашій території і вживаються заходи щодо її належного зберігання", - повідомили в кіностудії.

Колектив прийняв рішення змонтувати памʼятник на території кіностудії, поряд з одним з павільйонів. Наразі триває процедура погоджень та дозволів, а також пошук коштів для проведення таких робіт.

У вересні Одеська міськрада повідомила, що в місті планують знести 19 памʼятників, що містять символіку російської імперської політики. Серед них були два памʼятники Пушкіну, а ще Зої Космодемʼянській і Висоцькому.