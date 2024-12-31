З фасаду Одеської кіностудії прибрали пам’ятник Висоцькому

В Одесі демонтували пам’ятник радянському співаку, поету та актору Володимиру Висоцькому.
Про це повідомила Одеська кіностудія.
Пам’ятник був розташований на фасаді кіностудії, що на Французькому бульварі. Зазначається що демонтували його за рішенням місцевої влади після численних звернень.
"За рішенням органів місцевої влади пам'ятник було демонтовано 30.12.2024 року о 22:00. За наполяганням Одеської кіностудії памʼятник було передано на зберігання нашому підприємству. Зараз скульптурна композиція перебуває на нашій території і вживаються заходи щодо її належного зберігання", - повідомили в кіностудії.
Колектив прийняв рішення змонтувати памʼятник на території кіностудії, поряд з одним з павільйонів. Наразі триває процедура погоджень та дозволів, а також пошук коштів для проведення таких робіт.
У вересні Одеська міськрада повідомила, що в місті планують знести 19 памʼятників, що містять символіку російської імперської політики. Серед них були два памʼятники Пушкіну, а ще Зої Космодемʼянській і Висоцькому.
- Володимир Висоцький прославився виконанням своїх авторських пісень під акустичну гітару. У роки суворої цензури він зачіпав низку заборонених тем і написав близько 700 пісень і віршів.
- Висоцький знявся у десятках фільмів. Він грав у найпрестижнішому радянському театрі "На Таганці", де зіграв понад 20 ролей, в тому числі вершинну для театру роль Гамлета. Як актор зіграв близько 30 ролей у фільмах (зокрема "Місце зустрічі змінити не можна" так "Вертикаль").
- Повідомлялося, що Висоцький міг бути агентом ГДБ. Держава дала йому квартиру в центрі Москви. Також він із успіхом гастролював у СРСР і за кордоном. Докладніше читайте в блозі "Не сотворіть з Висоцького кумира Ґ".
- Пам'ятник Висоцькому в Одесі відкрили в 2012 році за участі російського актора Пореченкова, що демонстративно стріляв по українських позиціях на сході України.