​Сили ППО збили 6 російських ракет і 16 "шахедів"

У ніч на 31 грудня Росія завдала чергового масованого удару по Україні із застосуванням 61 засібу повітряного нападу.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Ворог запустив по українських містах та селах:
- 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької обл.;
- 1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" із винищувача МіГ-31К із повітряного простору Тульської обл.
- 6 керованих авіаційних ракет Х-69 із літаків тактичної авіації з повітряного простору Бєлгородської обл.;
- 8 крилатих ракет Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору Тульської обл.;
- 40 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів інших типів із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллерово (РФ).
В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп Сил оборони збито:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 5 керованих авіаційних ракет Х-69;
- 16 ударних БпЛА типу "Shahed", ще 24 безпілотники-імітатори різних типів локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок російської атаки є влучання балістикою на Сумщині та Київщині.
Попри новорічний настрій, військові закликають громадян не ігнорувати повітряну тривогу.
- З ночі російська армія провела декілька хвиль повітряної атаки, зокрема цілила по Києву. Росіяни запускали балістику та інші ракети, а також дрони. У Києві уламки впали в Дарницькому районі. А в області пошкоджено житловий приватний будинок і постраждала жінка.