​Сили ППО збили 6 російських ракет і 16 "шахедів"

Внаслідок російської атаки є влучання балістикою на Сумщині та Київщині.

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Мобільна бригада ППО на Київщині

У ніч на 31 грудня Росія завдала чергового масованого удару по Україні із застосуванням 61 засібу повітряного нападу.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Ворог запустив по українських містах та селах:

6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької обл.;

1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" із винищувача МіГ-31К із повітряного простору Тульської обл.

6 керованих авіаційних ракет Х-69 із літаків тактичної авіації з повітряного простору Бєлгородської обл.;

8 крилатих ракет Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору Тульської обл.;

40 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів інших типів із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллерово (РФ).

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп Сил оборони збито:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

5 керованих авіаційних ракет Х-69;

16 ударних БпЛА типу "Shahed", ще 24 безпілотники-імітатори різних типів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки є влучання балістикою на Сумщині та Київщині.

Попри новорічний настрій, військові закликають громадян не ігнорувати повітряну тривогу.