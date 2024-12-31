Другий фронт для України: чому погроз Роберта Фіцо не треба боятися
Другий фронт для України: чому погроз Роберта Фіцо не треба боятися
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
Саїд Ісмагілов, ексмуфтій мусульман України, молодший лейтенант 57 ОМПБр: «Москва залишиться ордою»
Саїд Ісмагілов, ексмуфтій мусульман України, молодший лейтенант 57 ОМПБр: «Москва залишиться ордою»
Територія щирості
Територія щирості
Зеленський висловив співчуття з приводу смерті 39-го президента США Джиммі Картера
Зеленський висловив співчуття з приводу смерті 39-го президента США Джиммі Картера
Зеленський: вдалося повернути додому 189 українців
Зеленський: вдалося повернути додому 189 українців
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
Київ уночі атакували балістикою, вранці ворог продовжив бити ракетами і БпЛА (оновлено)
Київ уночі атакували балістикою, вранці ворог продовжив бити ракетами і БпЛА (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

​Сили ППО збили 6 російських ракет і 16 "шахедів"

Внаслідок російської атаки є влучання балістикою на Сумщині та Київщині. 

​Сили ППО збили 6 російських ракет і 16 "шахедів"
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 31 грудня Росія завдала чергового масованого удару по Україні із застосуванням 61 засібу повітряного нападу.

Про це повідомляють Повітряні сили. 

Ворог запустив по українських містах та селах: 

  • 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької обл.;
  • 1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" із винищувача МіГ-31К із повітряного простору Тульської обл.
  • 6 керованих авіаційних ракет Х-69 із літаків тактичної авіації з повітряного простору Бєлгородської обл.;
  • 8 крилатих ракет Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору Тульської обл.;
  • 40 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів інших типів із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллерово (РФ).

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп Сил оборони збито:

  •  1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; 
  •  5 керованих авіаційних ракет Х-69;
  •  16 ударних БпЛА типу "Shahed", ще 24 безпілотники-імітатори різних типів локаційно втрачені (без негативних наслідків). 

Внаслідок російської атаки є влучання балістикою на Сумщині та Київщині

Попри новорічний настрій, військові закликають громадян не ігнорувати повітряну тривогу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies