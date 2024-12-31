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​Росіяни обстріляли Семенівську громаду на Чернігівщині, пошкоджені будинки і авто

Імовірно, атакували зі ствольної артилерії. Люди не постраждали.

​Росіяни обстріляли Семенівську громаду на Чернігівщині, пошкоджені будинки і авто
Чернігівщина, наслідки обстрілів
Фото: Чернігівська ОВА

Уночі російські війська обстріляли прикордонну Семенівську громаду в Чернігівській області. В результаті пошкоджені будинки та автомобілі.

Про це в Telegram повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Імовірно, атакували зі ствольної артилерії. Пошкоджені два будинки та дві автівки", - написав він.

Чаус додав, що росіяни продовжують свій терор навіть у передноворічний час. 

"У війни немає свят, у ворогів - теж. Вони продовжують свій терор навіть у передноворічний час. Росія - терорист. Терористів треба знищувати!", - наголосив він.

Чернігівщина, наслідки обстрілів
Фото: Чернігівська ОВА
Чернігівщина, наслідки обстрілів

Чернігівщина, наслідки обстрілів
Фото: Чернігівська ОВА
Чернігівщина, наслідки обстрілів

За даними поліції, люди внаслідок російського обстрілу не постраждали. Правоохоронці зафіксували наслідки влучань та зібрала докази чергового воєнного злочину окупантів. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Чернігівщина, наслідки обстрілів
Фото: Нацполіція
Чернігівщина, наслідки обстрілів

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