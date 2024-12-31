Імовірно, атакували зі ствольної артилерії. Люди не постраждали.

Уночі російські війська обстріляли прикордонну Семенівську громаду в Чернігівській області. В результаті пошкоджені будинки та автомобілі.

Про це в Telegram повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Імовірно, атакували зі ствольної артилерії. Пошкоджені два будинки та дві автівки", - написав він.

Чаус додав, що росіяни продовжують свій терор навіть у передноворічний час.

"У війни немає свят, у ворогів - теж. Вони продовжують свій терор навіть у передноворічний час. Росія - терорист. Терористів треба знищувати!", - наголосив він.

Фото: Чернігівська ОВА Чернігівщина, наслідки обстрілів

Фото: Чернігівська ОВА Чернігівщина, наслідки обстрілів

За даними поліції, люди внаслідок російського обстрілу не постраждали. Правоохоронці зафіксували наслідки влучань та зібрала докази чергового воєнного злочину окупантів. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).