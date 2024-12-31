Зеленський: вдалося повернути додому 189 українців
Зеленський: вдалося повернути додому 189 українців
Зеленський висловив співчуття з приводу смерті 39-го президента США Джиммі Картера
Зеленський висловив співчуття з приводу смерті 39-го президента США Джиммі Картера
Саїд Ісмагілов, ексмуфтій мусульман України, молодший лейтенант 57 ОМПБр: «Москва залишиться ордою»
Саїд Ісмагілов, ексмуфтій мусульман України, молодший лейтенант 57 ОМПБр: «Москва залишиться ордою»
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
Київ уночі атакували балістикою, вранці ворог продовжив бити ракетами і БпЛА (оновлено)
Київ уночі атакували балістикою, вранці ворог продовжив бити ракетами і БпЛА (оновлено)
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
​Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold Пол Бамба раптово помер за тиждень після здобуття титулу
​Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold Пол Бамба раптово помер за тиждень після здобуття титулу
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
Другий фронт для України: чому погроз Роберта Фіцо не треба боятися
Другий фронт для України: чому погроз Роберта Фіцо не треба боятися
ГоловнаСуспільствоПодії

На Прикарпатті у ДТП загинули п’ятеро людей, серед них - неповнолітні

Увечері 30 грудня на автодорозі Н-09 "Мукачево-Львів" трапилась ДТП за участі легкового та вантажного автомобілів. 

На Прикарпатті у ДТП загинули п’ятеро людей, серед них - неповнолітні
ДТП, рятувальники
Фото: ДСНС

На Прикарпатті, у селі Насташине, в аварії за участі легкового та вантажного автомобілів загинули п’ятеро людей.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. 

30 грудня о 21:49 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Н-09 "Мукачево-Львів" трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі легкового та вантажного автомобілів. 

По прибуттю рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували тіла 15-річної та 18-річної дівчини та трьох хлопців 2004, 2006 та 2008 років народження. Також, на місці події надзвичайники відключили клеми акумуляторних батарей для запобігання загорянню. 

Фото: ДСНС

До ліквідації ДТП було залучено 19 рятувальників та 4 одиниці техніки. На місці події працювала психологиня, яка надавала психологічну допомогу та підтримку очевидцям та родичам загиблих. 

"Подія класифікується як надзвичайна ситуація техногенного характеру об’єктового рівня. Всі обставини даної події встановлюють правоохоронці", - зазначили в ДСНС.

Фото: ДСНС

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies