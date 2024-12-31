Зеленський висловив співчуття з приводу смерті 39-го президента США Джиммі Картера
Зеленський висловив співчуття з приводу смерті 39-го президента США Джиммі Картера
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
​Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold Пол Бамба раптово помер за тиждень після здобуття титулу
​Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold Пол Бамба раптово помер за тиждень після здобуття титулу
Міністр оборони Словаччини: ​​Україна не зможе бути між Німеччиною та Швейцарією і розділятиме свій найбільший кордон із Росією
Міністр оборони Словаччини: ​​Україна не зможе бути між Німеччиною та Швейцарією і розділятиме свій найбільший кордон із Росією
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
Зеленський: вдалося повернути додому 189 українців
Зеленський: вдалося повернути додому 189 українців
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
Другий фронт для України: чому погроз Роберта Фіцо не треба боятися
Другий фронт для України: чому погроз Роберта Фіцо не треба боятися
Саїд Ісмагілов, ексмуфтій мусульман України, молодший лейтенант 57 ОМПБр: «Москва залишиться ордою»
Саїд Ісмагілов, ексмуфтій мусульман України, молодший лейтенант 57 ОМПБр: «Москва залишиться ордою»
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог учора поранив у Херсонській області сімох людей і пошкодив 16 будинків

Двоє будинків – багатоповерхові. 

Ворог учора поранив у Херсонській області сімох людей і пошкодив 16 будинків
Фото: EPA/UPG

Протягом понеділка російська армія поранила в Херсонській області сімох мешканців.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Олександрівка, Станіслав, Білозерка, Широка Балка, Берислав, Золота Балка, Антонівка, Шляхове, Зміївка, Новодмитрівка, Дудчани, Новоберислав, Кізомис, Тягинка, Придніпровське, Благовіщенське, Приозерне, Комишани, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Іванівка, Інженерне, Козацьке, Львове, Микільське, Миколаївка, Молодіжне, Ольгівка, Осокорівка, Понятівка, Саблуківка, Садове, Софіївка, Токарівка, Червоний Маяк, Янтарне та місто Херсон. Про це голова ОВА Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові били по соціальній інфраструктурі;  житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, водоочисну станцію, гаражі, комунальний та приватний транспорт", – сказав він. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies