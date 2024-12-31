Ворог учора поранив у Херсонській області сімох людей і пошкодив 16 будинків

Протягом понеділка російська армія поранила в Херсонській області сімох мешканців.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Олександрівка, Станіслав, Білозерка, Широка Балка, Берислав, Золота Балка, Антонівка, Шляхове, Зміївка, Новодмитрівка, Дудчани, Новоберислав, Кізомис, Тягинка, Придніпровське, Благовіщенське, Приозерне, Комишани, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Іванівка, Інженерне, Козацьке, Львове, Микільське, Миколаївка, Молодіжне, Ольгівка, Осокорівка, Понятівка, Саблуківка, Садове, Софіївка, Токарівка, Червоний Маяк, Янтарне та місто Херсон. Про це голова ОВА Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, водоочисну станцію, гаражі, комунальний та приватний транспорт", – сказав він.