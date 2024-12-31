Шольц у новорічному зверненні заявить про підтримку України "як ніхто інший"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму новорічному зверненні до громадян говоритиме про Україну, прийдешні вибори та теракт у Магдебурзі.

Як пише "Укрінформ", промова транслюватиметься лише увечері 31 грудня, проте її текст вже потрапив до представників ЗМІ.

Голова уряду заявить, що "ми не залишимо Україну та будемо її підтримувати, як ніхто інший". При цьому Шольц пообіцяє "зберігати холоднокровність, щоб війна не поширювалася" - вочевидь, натякаючи на своє небажання постачати Києву далекобійну зброю.

Канцлер також згадає про теракт на різдвяному ярмарку у Магдебурзі, здійснений емігрантом із Саудівської Аравії, закликавши німців до "єдності у важкі часи заради того, щоб бути сильними".

Шольц закликатиме співвітчизників взяти участь у виборах 23 лютого, підкресливши, що вибір "залежатиме не від власників соцмереж" (очевидно, мова про Ілона Маска - ред.), а від "розумних та порядних громадян".

"Ми можемо разом зробити 2025 рік хорошим", - підсумує промову канцлер.