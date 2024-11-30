Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову виступив проти надання Україні далекобійних ракет Taurus.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на німецьке видання Tagesschau.
На партійній конференції в Берліні Шольц звинуватив кандидата на посаду канцлера від ХДС/ХСС Фрідріха Мерца в тому, що він "зайняв ризиковану позицію щодо політики в Україні", підтримуючи надання цих ракет.
"Я можу лише сказати: будьте обережні! Ви не граєте в російську рулетку з безпекою Німеччини", – заявив канцлер.
Шольц наголосив, що "коли йдеться про питання війни і миру, потрібна холодна голова". При цьому він наголосив, що також є прихильником справжніх переговорів про можливий мир, але не без участі України.
Раніше, 18 лисопада, речник уряду ФРН заявив, що позиція Шольца не давати Україні Taurus не зміниться.
Taurus – німецькі керовані ракети з радіусом дії до 500 км. Вони є аналогом британських Storm Shadow, які вже успішно використовуються українськими військовими. Ракети Taurus призначені для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей, без заходу літака-носія в зону ППО противника.
Для чого Україні ракети Taurus
- Після масованих ракетних ударів РФ по Україні голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн також закликала дати Україні ракети Taurus. Депутатка вказала, що наразі Україна гостро потребує "боєприпаси для артилерії, Taurus і запчастини для великої техніки, яку ми постачаємо".
- Водночас в уряді Німеччини продовжують відмовлятися від постачання Taurus Україні. Так, у листопаді минулого року Бундестаг не ухвалив такого рішення. Хоча перед цим активісти розпочинали збір підписів під петицією із закликом до влади передати Україні ракети Taurus.
- 3 січня 2024 року, після кількох ракетних атак росіян, речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що Берлін наразі не ухвалив рішення про передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Він наголосив, що ФРН засуджує масовані ракетні обстріли РФ проти України протягом новорічних днів, але постачати ракети Taurus наразі не планує.