Він розкритикував кандидата на посаду канцлера Фрідріха Мерца, який підтримав цю ідею.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову виступив проти надання Україні далекобійних ракет Taurus.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на німецьке видання Tagesschau.

На партійній конференції в Берліні Шольц звинуватив кандидата на посаду канцлера від ХДС/ХСС Фрідріха Мерца в тому, що він "зайняв ризиковану позицію щодо політики в Україні", підтримуючи надання цих ракет.

"Я можу лише сказати: будьте обережні! Ви не граєте в російську рулетку з безпекою Німеччини", – заявив канцлер.

Шольц наголосив, що "коли йдеться про питання війни і миру, потрібна холодна голова". При цьому він наголосив, що також є прихильником справжніх переговорів про можливий мир, але не без участі України.

Раніше, 18 лисопада, речник уряду ФРН заявив, що позиція Шольца не давати Україні Taurus не зміниться.

Taurus – німецькі керовані ракети з радіусом дії до 500 км. Вони є аналогом британських Storm Shadow, які вже успішно використовуються українськими військовими. Ракети Taurus призначені для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей, без заходу літака-носія в зону ППО противника.

Для чого Україні ракети Taurus