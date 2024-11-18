Речник уряду ФРН: позиція Шольца не давати Україні Taurus не зміниться

Шольц готується до виборів і позиціонує себе як "безпечний вибір" для німців у питанні, що стосується війни.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц дотримується своєї позиції щодо непостачання ракет великої дальності Taurus в Україну, передає Politico.

Речник німецького уряду підтвердив, що рішення адміністрації США дозволити Києву бити американськими далекобійними ракетами по РФ не мало «ніякого впливу» на відмову Шольца постачати Україні Taurus.

«Для канцлера існують певні обмеження. Він не хоче, щоб ця далекобійна зброя була поставлена. Ця позиція не зміниться», - сказав речник.

Канцлер неодноразово відмовлявся відправляти ракети Taurus, зсилаючись на ризик ескалації війни. Тепер, перед виборами у лютому, він працює над своїм переобранням і як аргумент проштовхує тезу у своїй кампанії, що є безпечним вибором для німців, коли справа стосується запобігання виходу війни з-під контролю.

Імовірний наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який очолює правоцентристський Християнсько-демократичний союз, розкритикував Шольца за відмову постачати ракети в Україну і заявив, що він буде готовий зробити це, якщо обійме посаду глави уряду.