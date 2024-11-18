ЄС підозрює Китай у постачанні Росії бойових дронів

Якщо ця інформація підтвердиться, можуть бути запроваджені санкції.

Європейська розвідка отримала дані про завод у Китаї, який постачає Росії бойові безпілотні літальні апарати.

Про це пише Politico.

Якщо ця інформація підтвердиться, зазначає видання, то це може мати колосальні геополітичні наслідки. Євросоюз вже готується до впровадження санкцій проти Китаю.

Питання постачання китайських дронів Росії стало однією з центральних тем зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

"Це має і матиме наслідки", – заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на полях зустрічі ЄС у Брюсселі. Таким чином вона підтвердила, що уряд Німеччини припускає, що Китай надає таку допомогу Росії, пише Bild.



"Ми отримали повідомлення від джерел у розвідці про існування фабрики в Китаї, яка виробляє дрони, які постачаються в Росію та використовуються у війні проти України", - повідомив ще один представник ЄС.

Наразі ведеться робота щодо встановлення фактів співпраці між Китаєм та Росією в галузі військової техніки. Якщо ця інформація підтвердиться, можуть бути запроваджені санкції. За словами дипломатів, виробництво дронів у Китаї є спільним проектом Росії, Китаю та Ірану. Китай всі звинувачення відхиляє.

ЄС уже наклав санкції на Іран за постачання дронів та балістичних ракет Росії, а зараз готується до затвердження новий пакет санкцій проти Ірану.