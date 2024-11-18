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Кір Стармер закликатиме лідерів G20 подвоїти підтримку України перед інавгурацією Трампа

Британський прем'єр вважає, що залучення північнокорейських військ у війну із Україною має "додаткові наслідки" для безпеки для Європи та Тихого океану.

Кір Стармер закликатиме лідерів G20 подвоїти підтримку України перед інавгурацією Трампа
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Великої Британії  Кір Стармер закликатиме лідерів G20 подвоїти підтримку України. Британський політик прагне згуртувати підтримку Києва напередодні інавгурації Дональда Трампа як президента США в січні.

Як пише Financial Times, про це він заявив, виступаючи напередодні саміту G20 у Ріо-де-Жанейро.

"Я вважаю, що дуже важливо, щоб ми подвоїлися і надавали Україні необхідну підтримку до тих пір, поки вона потрібна", – сказав Стармер і додав, що залучення Росією північнокорейських військ у війну із Україною має "додаткові наслідки" щодо безпеки для Європи та Тихого океану.

Стармер обговорював Україну під час вечері з Трампом у Нью-Йорку у вересні та сказав, що у нього були "конструктивні особливі стосунки" з обраним президентом.

"Це особливі стосунки, які склалися в складних історичних обставинах. І я маю намір переконатися, що надалі він буде таким же сильним, як ніколи", – зазначив прем'єр. 

Також Стармер сподівається, що Джо Байден надасть Україні мільярдні позики наприкінці свого президентства. Очільник британського уряду наполягає на підтримці США, зокрема таки дозволити Києву запустити британські та французькі ракети Storm Shadow глибоко по території Росії.

  • Учора New York Times писали про те, що Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами углиб Росії. 
  • Також газета Le Figaro написала про те, що Велика Британія і Франція теж дали такі дозволи, однак згодом прибрала цю інформацію. 
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