​​Британія випробувала нову крилату ракету класу "повітря-земля" з дальністю польоту 100 км

Міноборони Великобританії повідомило про успішні випробування нової крилатої ракети SPEAR класу "повітря-земля" з дальністю бою до 100 км.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Випробувальний пуск відбувся у Швеції на військовому полігоні Відсел для випробувань ракетної зброї. У ході випробувань винищувач Typhoon здійснив запуск ракети. Зазначається, що це вперше, коли цю зброю застосували проти мішені.

"SPEAR – мала крилата ракета нового покоління з турбореактивним двигуном – успішно пройшла випробування після того, як її запустили з винищувача Eurofighter Typhoon від компанії BAE Systems на полігоні Відсель у Швеції", – йдеться у повідомленні.

Ракету SPEAR можна буде використовувати проти систем ППО, кораблів, танків, укріплених будов, машин, що швидко рухаються. Ці ракети планують поставити на винищувачі-бомбардувальники F-35, які зможуть діяти з авіабаз або авіаносців типу "Королева Єлизавета".

"Літаки F-35 зможуть нести відразу вісім ракет SPEAR", - додав заступник міністра оборони Британії Люк Поллард.

Ці випробування стали першими для ракети Spear 3, під час яких було здійснено повністю контрольований та запрограмований запуск з ураженням наземної цілі у вигляді танка Т-72М1.

"Через це інтеграційні роботи та прийняття ракети на озброєння були перенесені з 2025 на 2028 рік. Також враховано затримки з боку компанії Lockheed Martin, яка зможе забезпечити інтеграцію ракети у системи літака до 2048 року", - йдеться в повідомленні.

Крилата ракета Spear 3 створена на базі авіаційної ракети Brimstone і замість ракетного двигуна оснащена турбореактивним двигуном PBS TJ150 та крилом. Це дозволило збільшити максимальну дальність пуску до 150 км.

Завдяки своїм компактним габаритам вона може використовуватися з трьохпускових підвісів, що дозволяє винищувачу Typhoon нести до 18 ракет цього типу, але інтеграція на цей тип літака не буде здійснюватися в рамках поточних планів. Своєю чергою F-35B буде у змозі нести до 8 ракет Spear 3.

Ракета здатна здійснювати політна високих дозвукових швидкостях. Для наведення на середньому етапі траєкторії ракета використовує як інерціальну навігаційну систему, так і GPS для відстеження свого місцеперебування та траєкторії.

Головний блок наведення є модульним і, залежно від завдань, може використовувати активну головку самонаведення, напівактивну головку або головку для наведення на ворожі радіолокаційні станції.



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