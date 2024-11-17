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​​Британія випробувала нову крилату ракету класу "повітря-земля" з дальністю польоту 100 км

Випробувальний пуск відбувся у Швеції на військовому полігоні Відсел.

​​Британія випробувала нову крилату ракету класу "повітря-земля" з дальністю польоту 100 км
Крилата ракета SPEAR
Фото: Міноборони

Міноборони Великобританії повідомило про успішні випробування нової крилатої ракети SPEAR класу "повітря-земля" з дальністю бою до 100 км.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Випробувальний пуск відбувся у Швеції на військовому полігоні Відсел для випробувань ракетної зброї. У ході випробувань винищувач Typhoon здійснив запуск ракети. Зазначається, що це вперше, коли цю зброю застосували проти мішені.

"SPEAR – мала крилата ракета нового покоління з турбореактивним двигуном – успішно пройшла випробування після того, як її запустили з винищувача Eurofighter Typhoon від компанії BAE Systems на полігоні Відсель у Швеції", – йдеться у повідомленні.

Ракету SPEAR можна буде використовувати проти систем ППО, кораблів, танків, укріплених будов, машин, що швидко рухаються. Ці ракети планують поставити на винищувачі-бомбардувальники F-35, які зможуть діяти з авіабаз або авіаносців типу "Королева Єлизавета".

"Літаки F-35 зможуть нести відразу вісім ракет SPEAR", - додав заступник міністра оборони Британії Люк Поллард.

Ці випробування стали першими для ракети Spear 3, під час яких було здійснено повністю контрольований та запрограмований запуск з ураженням наземної цілі у вигляді танка Т-72М1.

"Через це інтеграційні роботи та прийняття ракети на озброєння були перенесені з 2025 на 2028 рік. Також враховано затримки з боку компанії Lockheed Martin, яка зможе забезпечити інтеграцію ракети у системи літака до 2048 року", - йдеться в повідомленні. 

Крилата ракета Spear 3 створена на базі авіаційної ракети Brimstone і замість ракетного двигуна оснащена турбореактивним двигуном PBS TJ150 та крилом. Це дозволило збільшити максимальну дальність пуску до 150 км.

Завдяки своїм компактним габаритам вона може використовуватися з трьохпускових підвісів, що дозволяє винищувачу Typhoon нести до 18 ракет цього типу, але інтеграція на цей тип літака не буде здійснюватися в рамках поточних планів. Своєю чергою F-35B буде у змозі нести до 8 ракет Spear 3. 

Ракета здатна здійснювати політна високих дозвукових швидкостях. Для наведення на середньому етапі траєкторії ракета використовує як інерціальну навігаційну систему, так і GPS для відстеження свого місцеперебування та траєкторії. 

Головний блок наведення є модульним і, залежно від завдань, може використовувати активну головку самонаведення, напівактивну головку або головку для наведення на ворожі радіолокаційні станції.

Раніше сьогодні Індія заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети великої дальності.

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