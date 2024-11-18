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"Дуже важливе рішення" і заклики до єдності: в Брюсселі пролунали перші коментарі від МЗС країн ЄС щодо дозволу бити по Росії

Німецька міністерка Анналена Бербок наголосила, що дозвіл США не означає зміни політики Заходу, а її французький колега натякнув, що Париж може ухвалити аналогічне рішення. 

"Дуже важливе рішення" і заклики до єдності: в Брюсселі пролунали перші коментарі від МЗС країн ЄС щодо дозволу бити по Росії
Фото: x.com/JosepBorrellF

У Брюсселі сьогодні відбудеться щомісячна зустріч міністрів закордонних справ – остання під головуванням топдипломата Євросоюзу Жозепа Борреля. На полях заходу вже пролунали перші коментарі щодо дозволу США бити далекобійною зброєю по території Росії, пише The Guardian

Боррель вважає, що Україна повинна мати здатність використовувати західну зброю для враження військових цілей вглибині російської території. Він і раніше виступав з підтримкою цього рішення.

"Я вже колись казав і скажу знову, що Україна повинна мати спроможність використовувати озброєння, поставлене їй, не лише для зупинки обстрілів, а й для того, щоб влучити по тих, хто стріляє", – сказав дипломат. 

Він сподівається, що країни-члени ЄС досягнуть відповідної згоди. Боррель додав, що його останнім закликом є заклик до більшої єдності та швидшого ухвалення рішень. На його думку, всі рішення щодо підтримки України були затягнутими. 

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро послався на травневі слова президента Еммануеля Макрона, заявивши, що його уряд розгляне варіант дозволу на далекобійні удари, якщо це дозволить вражати цілі, де Росія "зараз здійснює агресію проти українській території".

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп назвав рішення США дуже важливим.

"Я бачу, що президент Путін загалом прислухається лише до фактів на місці. Тому я вважаю, що дуже важливо, щоб США також більше не [накладали] обмежень на зброю, що постачається в Україну", – прокоментував він. 

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у коментарі журналістам сказала, що рішення США не означає зміни західної політики.

"Рішення американської сторони, і я хотіла би підкреслити, що це не переосмислення, а посилення того, що вже було зроблено іншими партнерами, дуже важливе в цей момент", – вважає міністерка. 

Дозвіл Україні бити далекобійною зброєю вглибину Росії

  • Негласна заборона на використання далекобійної зброї західного зразка по цілях на території Росії існувала з часу, коли Україна почала отримувати від партнерів ракети ATACMS та Storm Shadow/SCALP.
  • Київ тривалий час закликав партнерів дозволити завдавати далекобійних ударів по російській території. Президент Володимир Зеленський наголошував, що це рішення потрібно для захисту, а не для нападу: ці удари могли б знищити російські літаки та установки, з яких ворог обстрілює цивільних на українській території. Окрім того, це допомогло б уникнути прориву окупантами, як це відбулося на Харківському напрямку. 
  • Однак партнери залишалися невблаганними, вбачаючи в цьому дозволі "ескалацію". Ще один аргументом на користь того, аби не дозволяти Україні завдати далекобійних ударів, в Вашингтоні називали те, що росіяни перетягли озброєння за межі досяжності поставленого українцям озброєння. 
  • Навесні цього року, за даними медіа, США все ж дали обмежений дозвіл на удари по російській території. Це стосувалося лише тієї території Росії, що межує з українською північчю і де ворог готував новий наступ. 
  • Позиції країн щодо далекобійних ударів розділилися. Фінляндія та Швеція дозволили Україні бити своєю зброєю по російській території
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