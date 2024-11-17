Президент США закликав Сі Цзіньпіна переконати КНДР не допомагати Росії

Байден назвав це "дуже небезпечним" для Європи і Кореї.

Президент США Джо Байден зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном на форумі Організації Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці (АТЕС) в Перу і закликав його переконати Північну Корею не допомагати Росії у війні проти України.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Байден висловив занепокоєння посиленням військової активності Пекіна поблизу Тайваню та в Південно-Китайському морі, підтримки Китаєм війни Москви проти України та розгортанням північнокорейських військ на допомогу Росії.

Президент США назвав це "дуже небезпечним" для Європи і Кореї, сказав журналістам після зустрічі радник з нацбезпеки США Джейк Салліван.

Під час саміту Сі та Байден домовились, що штучний інтелект не буде застосовуватись в управлінні ядерною зброєю. Ця домовленість означає, що "за застосуванням ядерної зброї буде людський контроль". Подібну заяву видало і Міністерство закордонних справ Китаю, додавши, однак, що "стримувати Китай не є мудрим чи прийнятним і приречено на провал".

Раніше також повіводомлялося, що Південна Корея налагоджує зв'язки із Китаєм у відповідь на зростання співпраці між КНДР і Росією.