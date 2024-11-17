Голова МЗС Молдови підтвердив, що російські ракети і дрони порушили повітряний простір країни

"Вибухи поряд з нашим кордоном і дрони свідчать про ризики для наших громадян від війни Росії".

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой підтвердив, що російські ракети і дрони порушили повітряний простір країни вранці 17 листопада під час атаки по Україні.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

"Ми рішуче засуджуємо порушення повітряного простору Молдови російськими ракетами і дронами, націленими на критичну інфраструктуру України. Вибухи поряд з нашим кордоном і дрони, які низько пролітають над нашими селами, свідчать про ризики для наших громадян від війни Росії", - написв Попшой.

Міністр прикріпив до свого посту відео, яке раніше опублікувало видання NordNews. Відео відправив місцевий житель села Русени Єдинецького району. Він стверджує, що ракети пролетіли на низькій висоті, камери відеоспостереження зафіксували їхній звук.

We strongly condemn the violation of Moldova’s airspace by Russia’s missiles and drones targeting Ukraine’s critical infrastructure today. Explosions near our border and sightings of low-flying drones over villages underscore the risks to our people from Russia’s brutal war. pic.twitter.com/WFa4OX46cr — Mihai Popșoi (@MihaiPopsoi) November 17, 2024

Молдовський урядовий Telegram-канал Prima Sursа також повідомляв, що кілька російських безпілотників могли порушити повітряний простір Молдови, але радари їх не виявили, бо вони летіли на низькій висоті.