У Херсоні число загиблих від ударів росіян зросло до трьох, поранених - до дев’яти

У Херсоні через російські обстріли кількість загиблих зросла до трьох, ще дев’ятеро людей поранені в місті та громаді.
Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Він зазначив, що лікарів звернувся 61-річний чоловік. Він отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі близько 14:30. Медики надали постраждалому необхідну допомогу. Далі він лікуватиметься амбулаторно.
"На цю годину відомо про 3 загиблих і 9 поранених через обстріли нашої громади з боку російських окупаційних військ", - додав Мрочко.
За його словами, обстрілів зазнали Центральний і Дніпровський райони Херсона.
- Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російської армії дроном Дніпровського району Херсона загинула цивільна жителька. Окрім того, чоловіки 37 та 39 років отримали мінно-вибухову травму та уламкові поранення. Пізніше також повідомлялося про загиблого.