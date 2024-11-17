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У Херсоні число загиблих від ударів росіян зросло до трьох, поранених - до дев’яти

Обстрілів зазнали Центральний і Дніпровський райони міста.

У Херсоні число загиблих від ударів росіян зросло до трьох, поранених - до дев’яти
Ілюстративне фото

У Херсоні через російські обстріли кількість загиблих зросла до трьох, ще дев’ятеро людей поранені в місті та громаді.

Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Він зазначив, що лікарів звернувся 61-річний чоловік. Він отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі близько 14:30. Медики надали постраждалому необхідну допомогу. Далі він лікуватиметься амбулаторно.

"На цю годину відомо про 3 загиблих і 9 поранених через обстріли нашої громади з боку російських окупаційних військ", - додав Мрочко.

За його словами, обстрілів зазнали Центральний і Дніпровський райони Херсона.

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