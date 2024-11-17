Шольц захистив свою розмову з Путіним: розвіяв ілюзію про відмову підтримувати Україну

Володимир Путін не змінив поглядів щодо війни проти України. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, захищаючи його різко розкритиковане рішення зателефонувати лідеру Росії, пише The Guardian.
Журналісти поспілкувалися сьогодні з політиком у берлінському аеропорту, безпосередньо перед його відльотом на саміт “Групи двадцяти” у Бразилії.
Шольц сказав, що варто було поговорити з Путіним, щоб розвіяти будь-які ілюзії, які він міг плекати щодо того, що Захід має намір відмовитися від підтримки України.
Він додав, посилаючись на повернення республіканця Дональда Трампа на посаду президента США, що “було б погано, якби Вашингтон підтримував регулярні контакти з Путіним, а жоден європейський лідер ‒ ні”.
“Розмова була дуже детальною, але сприяла визнанню того, що у поглядах російського президента на війну мало що змінилося – і це не дуже хороші новини”, – зазначив канцлер.
- 15 листопада Олаф Шольц і Володимир Путін провели телефонну розмову. Шольц засудив війну Росії проти України і закликав Путіна покласти їй кінець та вивести війська. Також канцлер пропонує РФ провести переговори з нашоє державою з метою справедливого та міцного миру та наголосив на "непохитній рішучості Німеччини підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки потрібно".
- Володимир Зеленський потім заявив, що цей дзвінок є скринькою Пандори і що "можуть бути інші розмови, інші дзвінки". Президент попередив, що "Мінська-3" не буде – нам потрібен реальний мир".
- У МЗС України зазначили, що розмови зі західними лідерами дають диктатору надію на послаблення ізоляції, а потрібні конкретні сильні дії, які примусять його до миру.
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи ранкову ракетну атаку Росії по Україні, назвав її відповіддю Путіна тим лідерам, які дзвонили чи зустрічалися з ним останнім часом.
- Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Путіна дзвінками ніхто не зупинить, а телефонна дипломатія не може замінити справжню підтримку України з боку всього Заходу.