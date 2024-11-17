Росіяни вбили у Херсоні ще одну людину

Російська армія вбила сьогодні у Херсоні ще одну людину.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
“Російські війська продовжують бити по мирному Херсону. На жаль, через артилерійський удар в Центральному районі загинула одна людина”, ‒ зазначив він.
Наразі відповідні служби встановлюють її особу.
- Раніше стало відомо, що внаслідок атаки російської армії дроном Дніпровського району Херсона загинула цивільна жителька. Окрім того, чоловіки 37 та 39 років отримали мінно-вибухову травму та уламкові поранення.