Росіяни вбили у Херсоні ще одну людину

Російська армія вбила сьогодні у Херсоні ще одну людину.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Російські війська продовжують бити по мирному Херсону. На жаль, через артилерійський удар в Центральному районі загинула одна людина”, ‒ зазначив він.

Наразі відповідні служби встановлюють її особу.

