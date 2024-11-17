Партизани "Атеш" здійснили диверсію на залізниці в Запорізькій області

Виведення з ладу релейної шафи призвело до перебоїв постачання військової техніки для окупантів.

Партизани руху "АТЕШ" провели диверсію на залізниці на залізниці біля Урожайного у Запорізькій області.

Про це ідеться у повідомленні "Атеш" в Telegram.

Агент "Атеш" знищив релейну шафу на залізниці біля Урожайного Токмацького району Запорізької області. Виведення з ладу електрообладнання на залізничній ділянці між станціями Великий Токмак та Верхній Токмак призвело до перебоїв у постачанні військової техніки та палива для окупантів на Запорізькому напрямку фронту.

"Росіяни активізують наступ на Запорізькому напрямку. Тому диверсії стають для них серйозною проблемою, ускладнюючи логістику та порушуючи регулярні постачання боєприпасів та палива. Ці перебої поступово підривають боєздатність російських військ, уповільнюють їх наступальні дії і ведуть до збільшення втрат, що зрештою знижує шанси на успішне виконання поставлених завдань", — зазначають партизани.