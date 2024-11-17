НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
Ліга націй. Грузія – Україна (1:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Грузія – Україна (1:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Китай уперше дав Росії зброю для війни в Україні. ЄС хоче запровадити санкції
Китай уперше дав Росії зброю для війни в Україні. ЄС хоче запровадити санкції
Британська розвідка підтвердила ураження двох російських фрегатів класу "Гепард" у Каспійському морі
Британська розвідка підтвердила ураження двох російських фрегатів класу "Гепард" у Каспійському морі
У Закарпатській області впав російський "Шахед"
У Закарпатській області впав російський "Шахед"
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
​Понад 270 засуджених колаборантів і зрадників хочуть виїхати до Росії в обмін на полонених українців
​Понад 270 засуджених колаборантів і зрадників хочуть виїхати до Росії в обмін на полонених українців
Тайсон — Пол. Яким був світ під час останнього професійного бою Майка Тайсона?
Тайсон — Пол. Яким був світ під час останнього професійного бою Майка Тайсона?
ГоловнаСуспільствоВійна

На Одещині внаслідок масованої атаки РФ загинули двоє енергетиків

Росія вбила двох співробітників "Укренерго" Дмитра Камінного та Максима Шаргородського.

На Одещині внаслідок масованої атаки РФ загинули двоє енергетиків
Фото: Укренерго

Внаслідок масованої атаки ворога по енергооб'єкту в Одеській області загинули двоє співробітників "Укренерго". 

За інформацією Одеської обласної прокуратури, через російські обстріли по енергетичній інфраструктурі в області загинули двоє співробітників енергооб’єкта.

В "Укренерго" розповіли, що загинув 41-річний Дмитро Камінний. Він працював в "Укренерго" 16 років. "З 2012 року був диспетчером однієї з електропідстанцій, де сьогодні і загинув. Без батька залишилась десятирічна донька. Колеги й рідні запам’ятають Дмитра професіоналом своєї справи, надійним другом, люблячим чоловіком та батьком".

Також жертвою російського терору став ще один співробітник енергокомпанії. 

"Максим Шаргородський загинув у 44. На підстанції "Укренерго" він працював з 2005 року – спершу електрослюсарем та електромонтером, а потім став виконувати обов’язки диспетчера. З початку повномасштабної війни до травня 2023 року Максим був мобілізований. Після повернення продовжив працювати електромонтером. Без батька – теж залишилася чотирнадцятирічна донька", — зазначають в "Укренерго". 

"Висловлюю співчуття родинам та друзям загиблих. Втрачати близьких людей – завжди боляче. А раптова смерть від ворожих ракет – ще більш гірка втрата. Ми завжди будемо пам’ятати колег, які загинули, виконуючи свій професійний обов’язок. Це наш спільний біль, і не тільки компанії, енергетиків – а загалом держави. Сподіваюсь, світ врешті змусить агресора належно відповісти за кожне відібране життя", – зазначив т.в.о. голови правління "Укренерго" Олексій Брехт.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies