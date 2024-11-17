На Одещині внаслідок масованої атаки РФ загинули двоє енергетиків

Внаслідок масованої атаки ворога по енергооб'єкту в Одеській області загинули двоє співробітників "Укренерго".

За інформацією Одеської обласної прокуратури, через російські обстріли по енергетичній інфраструктурі в області загинули двоє співробітників енергооб’єкта.

В "Укренерго" розповіли, що загинув 41-річний Дмитро Камінний. Він працював в "Укренерго" 16 років. "З 2012 року був диспетчером однієї з електропідстанцій, де сьогодні і загинув. Без батька залишилась десятирічна донька. Колеги й рідні запам’ятають Дмитра професіоналом своєї справи, надійним другом, люблячим чоловіком та батьком".

Також жертвою російського терору став ще один співробітник енергокомпанії.

"Максим Шаргородський загинув у 44. На підстанції "Укренерго" він працював з 2005 року – спершу електрослюсарем та електромонтером, а потім став виконувати обов’язки диспетчера. З початку повномасштабної війни до травня 2023 року Максим був мобілізований. Після повернення продовжив працювати електромонтером. Без батька – теж залишилася чотирнадцятирічна донька", — зазначають в "Укренерго".

"Висловлюю співчуття родинам та друзям загиблих. Втрачати близьких людей – завжди боляче. А раптова смерть від ворожих ракет – ще більш гірка втрата. Ми завжди будемо пам’ятати колег, які загинули, виконуючи свій професійний обов’язок. Це наш спільний біль, і не тільки компанії, енергетиків – а загалом держави. Сподіваюсь, світ врешті змусить агресора належно відповісти за кожне відібране життя", – зазначив т.в.о. голови правління "Укренерго" Олексій Брехт.