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CNN: у Китаї студент, який провалив випускний іспит, вбив ножем 8 людей і поранив 17

Нападника затримано.

CNN: у Китаї студент, який провалив випускний іспит, вбив ножем 8 людей і поранив 17
Ілюстративне фото
Фото: Фото з відкритих джерел

Вісім людей загинули та ще 17 отримали поранення в суботу в результаті ножового нападу на кампус коледжу в місті Ісін (Yixing) на сході Китаю, повідомляє CNN із посиланням на місцеву поліцію.

Ввечері 16 листопада в Професійно-технічному інституті мистецтв і технологій в місті Ісін відбувся напад із ножем, у результаті якого загинуло 8 осіб і ще 17 отримали поранення. Підозрюваного було затримано на місці. 

За даними поліції, підозрюваний був колишнім студентом і мотивував напад провалом іспиту і неотриманням диплома про закінчення навчання. Триває розслідування.

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