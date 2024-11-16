CNN: у Китаї студент, який провалив випускний іспит, вбив ножем 8 людей і поранив 17

Вісім людей загинули та ще 17 отримали поранення в суботу в результаті ножового нападу на кампус коледжу в місті Ісін (Yixing) на сході Китаю, повідомляє CNN із посиланням на місцеву поліцію.

Ввечері 16 листопада в Професійно-технічному інституті мистецтв і технологій в місті Ісін відбувся напад із ножем, у результаті якого загинуло 8 осіб і ще 17 отримали поранення. Підозрюваного було затримано на місці.

За даними поліції, підозрюваний був колишнім студентом і мотивував напад провалом іспиту і неотриманням диплома про закінчення навчання. Триває розслідування.