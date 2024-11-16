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Швеція приєдналась до європейської коаліції з закупівлі 1000 ракет Patriot

Швеція виділить фінансування у розмірі 469,5 мільйонів доларів.

Швеція приєдналась до європейської коаліції з закупівлі 1000 ракет Patriot
Фото: Twitter / Мартін Єгер

Швеція приєдналася до європейської коаліції Німеччини, Нідерландів, Румунії та Іспанії із закупівлі 1000 ракет до ЗРК Patriot. 

Про це пише Мілітарний з посиланням на офіційний сайт Міністерства оборони Швеції.

Відомо, що в рамках підписаної угоди між Управлінням військових закупівель та агентством НАТО Швеція приєднується до коаліції країн, які фінансують закупівлю тисячі ракет Patriot GEM-T. До коаліції входять Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія, які здійснюють спільне фінансування закупівлі зенітних ракет.

Загалом Швеція виділить фінансування у розмірі 469,5 мільйонів доларів, які будуть спрямовані на ці закупівлі в рамках загальної ініціативи з посилення європейської протиповітряної оборони.

У міноборони Швеції зазначають, що спільні закупівлі значно знижують вартість придбання, а також дозволять зміцнити оборонно-промисловий комплекс Європи, оскільки виробництво компонентів, а в майбутньому і ракет у цілому, буде здійснюватися в Європі.

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