Швеція приєдналась до європейської коаліції з закупівлі 1000 ракет Patriot

Швеція виділить фінансування у розмірі 469,5 мільйонів доларів.

Швеція приєдналася до європейської коаліції Німеччини, Нідерландів, Румунії та Іспанії із закупівлі 1000 ракет до ЗРК Patriot.

Про це пише Мілітарний з посиланням на офіційний сайт Міністерства оборони Швеції.

Відомо, що в рамках підписаної угоди між Управлінням військових закупівель та агентством НАТО Швеція приєднується до коаліції країн, які фінансують закупівлю тисячі ракет Patriot GEM-T. До коаліції входять Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія, які здійснюють спільне фінансування закупівлі зенітних ракет.

Загалом Швеція виділить фінансування у розмірі 469,5 мільйонів доларів, які будуть спрямовані на ці закупівлі в рамках загальної ініціативи з посилення європейської протиповітряної оборони.

У міноборони Швеції зазначають, що спільні закупівлі значно знижують вартість придбання, а також дозволять зміцнити оборонно-промисловий комплекс Європи, оскільки виробництво компонентів, а в майбутньому і ракет у цілому, буде здійснюватися в Європі.