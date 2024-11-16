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ЗМІ: Іран пообіцяв Байдену не влаштовувати замахів на Трампа

Ісламська республіка дала письмові гарантії, що не вбиватиме нового президента.

ЗМІ: Іран пообіцяв Байдену не влаштовувати замахів на Трампа
Фото: Укрінформ

Видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела стверджує, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена отримала від іранської влади письмове запевнення про відсутність намірів вбити Дональда Трампа.

Попередження щодо неприпустимості замахів на в той момент ще кандидата у президенти надійшло Тегерану після того, як спецслужби США розсекретили план ісламської республіки ліквідувати республіканця. 14 жовтня Вашингтон отримав відповідь, що вбивство Трампа не є завданням для керівництва держави, попри старі образи.

В Ірані вважають обраного президента США злочинцем через відданий у 2020 році наказ ліквідувати високопоставленого генерала Касема Сулеймані. 

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