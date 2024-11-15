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Євросоюз профінансує спільну закупівлю чотирма країнами польських ЗРК малої дальності

Йдеться про закупівлі мобільних ЗРК малої дальності Piorun.

Євросоюз профінансує спільну закупівлю чотирма країнами польських ЗРК малої дальності
Польський солдат тримає переносний зенітний комплекс «Piorun» під час навчань на полігоні в Устці, Польща, 9 червня 2022 р.
Фото: EPA/UPG

Євросоюз фінансуватиме спільну закупівлю Литвою, Польщею, Естонією та Норвегією мобільних ЗРК малої дальності Piorun. 

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Міністерства національної оборони Литви.

"Литва разом із Польщею, Естонією та Норвегією уклали важливу угоду про наміри", — йдеться в повідомленні Міноборони.

Зокрема, йдеться про закупівлі мобільних ЗРК малої дальності Piorun, вироблених підприємством Mesko, що входить до складу державного оборонного концерну Польщі PGZ.

"Запланована спільна закупівля зенітних ракетних комплексів фінансуватиметься з використанням фінансового інструменту Європейського Союзу, який покликаний зміцнити європейську оборонну промисловість за допомогою спільних закупівель країн ЄС (EDIRPA). Спільні закупівлі озброєнь дуже важливі, оскільки, крім іншого, сприяють інтеграції країн ЄС та уніфікації озброєнь, допомагають заощаджувати бюджетні кошти і зміцнювати обороноздатність", — ідеться у повідомленні відомства.

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