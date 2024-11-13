Уряд Литви погодив закупівлю 155-мм артилерійських снарядів у Rheinmetall без тендерів

Це одна з умов угоди з Rheinmetall.

Уряд Литви погодив закупівлю 155-мм артилерійських снарядів для німецьких самохідних гаубиць PzH 2000 і французьких гаубиць Caesar у оборонного концерну Rheinmetall без тендерів.

Про це повідомляє LRT.

Кабмін Литви схвалив проєкт постанови, яка дозволяє закуповувати боєприпаси для литовської армії у місцевих виробників в обхід тендерного процесу, а за їх відсутності – у Rheinmetall або його дочірніх компаній в інших країнах.

У Міністерстві нацоборони Литви впевнені, що відмова від процедур державних закупівель для 155-мм снарядів стимулюватиме їх виробництво в Литві.

"Якби артилерійські снаряди вироблялися на території Литви, це зменшило б залежність литовської армії від зовнішніх факторів, а також створило б умови для забезпечення контролю виробництва та постачання в найкоротші терміни без перешкод, які могли б виникнути при закупівлі техніки з інших держав", – заявили у міністерстві.

За словами міністр закордонних справ Лаурінаса Кашчунаса, це одна з умов угоди з Rheinmetall.