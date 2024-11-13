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Ще в одному музеї Литви з'явився аудіогід українською

Цього разу - у Музеї церковної спадщини у Вільнюсі.

Ще в одному музеї Литви з'явився аудіогід українською
Музей церковної спадщини у Вільнюсі
Фото: Посольство України у Вільнюсі

У Музеї церковної спадщини у Вільнюсі презентували україномовний аудіогід та інформаційне видання музею українською мовою.  

Про це повідомила пресслужба посольства України у Литві.

“Новий аудіогід стане незамінним помічником для всіх українців. Відвідувачі Музею церковної спадщини у Вільнюсі відтепер мають унікальну можливість глибше зануритися в багату історію та культуру Литви завдяки новому інтерактивному аудіогіду”, - йдеться у повідомленні.

Проєкт охоплює також такі знакові об’єкти литовської столиці як Дзвіниця, Скарбниця та Крипти Кафедрального собору, котрі є відділеннями музею.

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Зазначається, що це вже четвертий аудіогід українською мовою у Литві. Зокрема, 15 грудня 2022 року було відкрито україномовний аудіогід у Національному музеї “Палац Великих князів Литовських”. А у 2021 році були запроваджені два україномовні автобусні аудіогіди по новоствореному додатковому туристичному маршруту у Вільнюс, а також за маршрутом Вільнюс-Тракай (від сучасної до древньої столиці Литви).

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