Ще в одному музеї Литви з'явився аудіогід українською

Цього разу - у Музеї церковної спадщини у Вільнюсі.

У Музеї церковної спадщини у Вільнюсі презентували україномовний аудіогід та інформаційне видання музею українською мовою.

Про це повідомила пресслужба посольства України у Литві.

“Новий аудіогід стане незамінним помічником для всіх українців. Відвідувачі Музею церковної спадщини у Вільнюсі відтепер мають унікальну можливість глибше зануритися в багату історію та культуру Литви завдяки новому інтерактивному аудіогіду”, - йдеться у повідомленні.

Проєкт охоплює також такі знакові об’єкти литовської столиці як Дзвіниця, Скарбниця та Крипти Кафедрального собору, котрі є відділеннями музею.

Зазначається, що це вже четвертий аудіогід українською мовою у Литві. Зокрема, 15 грудня 2022 року було відкрито україномовний аудіогід у Національному музеї “Палац Великих князів Литовських”. А у 2021 році були запроваджені два україномовні автобусні аудіогіди по новоствореному додатковому туристичному маршруту у Вільнюс, а також за маршрутом Вільнюс-Тракай (від сучасної до древньої столиці Литви).