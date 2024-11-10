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Україномовні аудіогіди зʼявилися в Мексиці та Аргентині

Отже, вже 91 україномовний аудіогід у 49 країнах світу. 

Україномовні аудіогіди зʼявилися в Мексиці та Аргентині
Фото: president.gov.ua

Українські аудіогіди тепер є в Латинській Америці, повідомили в Офісі президента.

Після Ліми (Перу) і бразильського Сан-Паулу вони стали доступні в Мексиці та Аргентині на маршрутах туристичних автобусних турів столицями – Мехіко та Буенос-Айресом. Це популярний у туристів спосіб дослідити місто, адже можна вийти й зайти на будь-якій зупинці, побачивши дорогою знамениту Залізну квітку Буенос-Айресу (скульптуру, пелюстки якої розкриваються залежно від частини доби) чи дім-музей славетної художниці Фріди Кало в Мехіко.

В самій лише Аргентині ще до російського вторгнення проживала понад 400-тисячна українська діаспора – одна з найбільших в обох Америках. 

“Та хоч як давно ти живеш далеко від дому, чути рідну мову важливо завжди. Про це весь час кажуть українці, яких вторгнення розкидало по світу. І ще це важливо для самої нашої мови й культури. Вони мають звучати як голос країни, яка бореться з несправедливістю та агресією, проте береже в собі інтерес і снагу до творчого життя. Дякую нашим посольствам у Мексиці та Аргентині за сприяння в реалізації проєкту”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Отже, вже 91 україномовний аудіогід у 49 країнах світу. 

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