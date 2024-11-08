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ЮНЕСКО скликає екстрену сесію для захисту об'єктів культурної спадщини Лівану від ударів Ізраїлю

Засідання проведуть на прохання міністра культури Лівану.

ЮНЕСКО скликає екстрену сесію для захисту об'єктів культурної спадщини Лівану від ударів Ізраїлю
Баальбек
Фото: ЮНЕСКО

18 листопада на позачергове засідання збереться Спеціальний комітет ЮНЕСКО, який займається захистом і відновленням спадщини в зонах конфліктів і постконфліктних ситуаціях.

Про це повідомляє “Суспільне. Культура” з посиланням на The Art Newspaper.

Спецкомітет ЮНЕСКО збереться, щоб вжити термінових заходів для захисту ліванських культурних пам'яток від ізраїльських атак.

Засідання проведуть на прохання міністра культури Лівану Мохаммада Віссам Ель-Мортади.

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Зазначається, що внаслідок кількох ізраїльських авіаударів постраждали:

  • давнє фінікійське прибережне місто Тир у Лівані (зараз Сур), відоме старовинною гаванню та римськими руїнами;
  • група приморських об'єктів, пов'язаних з фінікійцями і хрестоносцями;
  • історичний ринок XIX століття в міста Набатія, зокрема райони Сарая і Мідан;
  • стародавні релігійні пам'ятки, в тому числі мечеть Тайр-Дебба;
  • мечеть Кфар-Тебніт, церква Дардгайя і мечеть Бліда;
  • замок Тебнін, головний замок хрестоносців;
  • будівля османської епохи поруч з римськими руїнами в місті Баальбек, яке є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Уточнюється, що фонд ЮНЕСКО, який займається захистом і відновленням спадщини, виділив 100 тис. доларів на надзвичайні заходи з відбудови памʼяток.

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