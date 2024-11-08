ЮНЕСКО скликає екстрену сесію для захисту об'єктів культурної спадщини Лівану від ударів Ізраїлю

18 листопада на позачергове засідання збереться Спеціальний комітет ЮНЕСКО, який займається захистом і відновленням спадщини в зонах конфліктів і постконфліктних ситуаціях.

Про це повідомляє “Суспільне. Культура” з посиланням на The Art Newspaper.

Спецкомітет ЮНЕСКО збереться, щоб вжити термінових заходів для захисту ліванських культурних пам'яток від ізраїльських атак.

Засідання проведуть на прохання міністра культури Лівану Мохаммада Віссам Ель-Мортади.

Зазначається, що внаслідок кількох ізраїльських авіаударів постраждали:

давнє фінікійське прибережне місто Тир у Лівані (зараз Сур), відоме старовинною гаванню та римськими руїнами;

група приморських об'єктів, пов'язаних з фінікійцями і хрестоносцями;

історичний ринок XIX століття в міста Набатія, зокрема райони Сарая і Мідан;

стародавні релігійні пам'ятки, в тому числі мечеть Тайр-Дебба;

мечеть Кфар-Тебніт, церква Дардгайя і мечеть Бліда;

замок Тебнін, головний замок хрестоносців;

будівля османської епохи поруч з римськими руїнами в місті Баальбек, яке є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Уточнюється, що фонд ЮНЕСКО, який займається захистом і відновленням спадщини, виділив 100 тис. доларів на надзвичайні заходи з відбудови памʼяток.