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Графіті Бенксі з Гостомеля тепер на зберіганні в Національному заповіднику “Києво-Печерська лавра”

В Лаврі графіті буде зберігатись у “відкритих фондах”. 

Графіті Бенксі з Гостомеля тепер на зберіганні в Національному заповіднику “Києво-Печерська лавра”
Графіті Бенксі в Національному заповіднику “Києво-Печерська лавра”
Фото: Юрій Юрченко

Графіті художника Бенксі, яку зрізати зі стіни в Гостомелі і вкрасти, перебуває на зберіганні в Національному заповіднику “Києво-Печерська лавра”.

Про це повідомляє пресслужба Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”.

На графіті зображено жінку з вогнегасником в бігуді на стільці перед спаленим вікном.

Зазначається, що Бенксі створив цю та інші роботи, щоби привернути увагу світу до України та жорстокості російських окупантів. І тепер його графіті зберігається там, де триває боротьба за українську культуру, історію та цінності для майбутнього.

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В Лаврі графіті буде зберігатись у “відкритих фондах”. 

“Поруч з роботою британського художника ХХІ століття можна буде побачити давньоруське графіті ХІ століття – шарж на одного з будівничих Успенського Собору. Невинне хуліганство тисячолітньої давнини”, - додали в заповіднику.

Що відбувається із творами Бенксі в Україні

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