Графіті Бенксі з Гостомеля тепер на зберіганні в Національному заповіднику “Києво-Печерська лавра”

Графіті художника Бенксі, яку зрізати зі стіни в Гостомелі і вкрасти, перебуває на зберіганні в Національному заповіднику “Києво-Печерська лавра”.
Про це повідомляє пресслужба Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”.
На графіті зображено жінку з вогнегасником в бігуді на стільці перед спаленим вікном.
Зазначається, що Бенксі створив цю та інші роботи, щоби привернути увагу світу до України та жорстокості російських окупантів. І тепер його графіті зберігається там, де триває боротьба за українську культуру, історію та цінності для майбутнього.
В Лаврі графіті буде зберігатись у “відкритих фондах”.
“Поруч з роботою британського художника ХХІ століття можна буде побачити давньоруське графіті ХІ століття – шарж на одного з будівничих Успенського Собору. Невинне хуліганство тисячолітньої давнини”, - додали в заповіднику.
Що відбувається із творами Бенксі в Україні
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Столичне КП “Центр консервації предметів археології” розпочало роботу з консервації муралу Бенксі “Діти на гойдалках”.
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В Ірпені Київської області демонтували частину стіни будинку, на якій знаходиться графіті Бенксі.
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У Київській області презентували захист робіт Бенксі від можливого вандалізму та погодних умов.
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24 лютого 2023 року Укрпошта ввела в обіг поштову марку "ПТН ПНХ!", присвячену річниці повномасштабної війни Росії проти України. На ній зображене одне з семи графіті Бенксі, створених ним анонімно в Україні в 2022 році. Графіті з дзюдоїстом, відправленим в нокаут, художник намалював на стіні зруйнованого будинку у смт Бородянка Київської області.
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На Київщині повідомили про підозру громадянину, який намагався вкрасти графіті Бенксі.
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Анонімний художник Бенксі, який створив в Україні декілька графіті, присвячених війні з Росією, став почесним громадянином міста Ірпінь на Київщині.
- Британський художник Бенксі підтвердив своє авторство на сім муралів у різних місцях України, включаючи постраждалі від російської окупації Бородянку і Ірпінь.