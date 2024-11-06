Графіті Бенксі з Гостомеля тепер на зберіганні в Національному заповіднику “Києво-Печерська лавра”

В Лаврі графіті буде зберігатись у “відкритих фондах”.

Графіті художника Бенксі, яку зрізати зі стіни в Гостомелі і вкрасти, перебуває на зберіганні в Національному заповіднику “Києво-Печерська лавра”.

Про це повідомляє пресслужба Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”.

На графіті зображено жінку з вогнегасником в бігуді на стільці перед спаленим вікном.

Зазначається, що Бенксі створив цю та інші роботи, щоби привернути увагу світу до України та жорстокості російських окупантів. І тепер його графіті зберігається там, де триває боротьба за українську культуру, історію та цінності для майбутнього.

В Лаврі графіті буде зберігатись у “відкритих фондах”.

“Поруч з роботою британського художника ХХІ століття можна буде побачити давньоруське графіті ХІ століття – шарж на одного з будівничих Успенського Собору. Невинне хуліганство тисячолітньої давнини”, - додали в заповіднику.

Що відбувається із творами Бенксі в Україні