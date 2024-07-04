Сьогодні у Скарбниці Національного музею історії України, що розташована на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», відкривають виставку «Скарби Криму. Повернення» . Вона представляє артефакти, відомі як «Скіфське золото», за які Україна змагалась у міжнародних судах протягом 9 років.

Фото: LB.ua Артефакти з колекції «Скіфське золото»

Артефакти з колекції, відомої як «Скіфське золото», опинилися за кордоном 2013 року — спочатку на виставці в Бонні, потім в Амстердамі в Музеї Алларда Пірсона. Їх демонстрували в експозиції під назвою «Крим: золото й таємниці Чорного моря».

Колекція складалася з предметів з п’яти закладів: Національного музею історії України в Києві та чотирьох кримських (Центрального музею Тавриди, Керченського історико-культурного заповідника, Національного заповідника «Херсонес Таврійський» і Бахчисарайського історико-культурного заповідника). Коли виставка закінчилася, на батьківщину повернули лише 19 артефактів з колекції київського музею; на кримське зібрання — 565 предметів зі страховою вартістю 1,5 млн євро — претендувала Росія, яка на той час уже анексувала півострів.

Почався судовий процес, Україна послідовно вигравала в усіх інстанціях. Тим часом кримські артефакти зберігали в Музеї Алларда Пірсона. За цю послугу Україна мала заплатити понад 100 тис. євро — та музей вирішив не стягувати цих грошей. І це дозволило повернути колекцію додому: артефакти доправили в Україну в кінці листопада й передали на тимчасове збереження Національному музею історії України. Його фахівці обстежили речі: ідеться про давньогрецькі, давньоримські, пізньоскіфські, сарматські, гунські й готські артефакти, датовані від V ст. до нашої ери до VI ст. нашої ери, знайдені впродовж ХІХ–ХХІ ст. під час археологічних досліджень Криму.

Фото: LB.ua Артефакти з колекції «Скіфське золото»

У Скарбниці демонструють усі 565 предметів з кримського зібрання. На відкритті виставки були перша леді Олена Зеленська, т.в.о. міністра культури Ростислав Карандєєв, міністр МЗС Дмитро Кулеба й інші державні й культурні діячі, а також посли іноземних держав. Кураторська команда Національного музею історії України провела екскурсію експозицією.

Фото: LB.ua Перша леді Олена Зеленська під час відкриття

Фото: LB.ua

На відкритті виставки також презентували благодійну прикрасу «Скіфське золото», розроблену брендом Gunia Project у співпраці з МКІП. Прототипом прикраси послужив артефакт з виставки: ручка скіфської посудини у вигляді оленя, датована І ст. нашої ери. Усі вилучені від продажу прикраси кошти спрямують на закупівлю РЕБів для бригади НГУ «Азов» через благодійний фонд BGV, який є партнером виставки.

Фото: LB.ua Т.в.о. міністра культури Ростислав Карандєєв презентує благодійну прикрасу «Скіфське золото»

Експозиція у Скарбниці стане постійною та триватиме до остаточної деокупації Криму. Після деокупації колекцію планують повернути музеям півострова.

Виставка працюватиме щодня з 10:00 до 18:00.

Фото: LB.ua Міністр МЗС Дмитро Кулеба на відкритті виставки

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua Артефакти з колекції «Скіфське золото»

Фото: LB.ua Артефакти з колекції «Скіфське золото»

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua Артефакти з колекції «Скіфське золото»

Фото: LB.ua Артефакти з колекції «Скіфське золото»

Фото: LB.ua Ахтем Сеїтаблаєв під час презентації

Фото: LB.ua Артефакти з колекції «Скіфське золото»

Фото: LB.ua Артефакти з колекції «Скіфське золото»

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua Артефакти з колекції «Скіфське золото»

Фото: LB.ua Артефакти з колекції «Скіфське золото»

Фото: LB.ua Артефакти з колекції «Скіфське золото»

Фото: LB.ua Артефакти з колекції «Скіфське золото»

Фото: LB.ua Артефакти з колекції «Скіфське золото»

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua Артефакти з колекції «Скіфське золото»

Фото: LB.ua Артефакти з колекції «Скіфське золото»

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua Артефакти з колекції «Скіфське золото»

Фото: LB.ua Артефакти з колекції «Скіфське золото»

Фото: LB.ua Артефакти з колекції «Скіфське золото»

Фото: LB.ua Артефакти з колекції «Скіфське золото»

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua Артефакти з колекції «Скіфське золото»

Фото: LB.ua Артефакти з колекції «Скіфське золото»

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua Артефакти з колекції «Скіфське золото»

Фото: LB.ua Артефакти з колекції «Скіфське золото»

Фото: LB.ua Артефакти з колекції «Скіфське золото»

Фото: LB.ua Артефакти з колекції «Скіфське золото»

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua