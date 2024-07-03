Вікінги, гладіатори, токійські аферисти: 7 серіалів липня

Липень обіцяє цікаві TV -історії, які допоможуть пережити спеку. Ми зібрали серіальні новинки, які вийдуть на стримінгах цього місяця: це історія про кохання та шахрайство, остання частина «Вікінгів», надприродна coming of age драма, успішна екранізація гри про товстеньких котиків, гладіаторські бої з Ентоні Гопкінсом і гостроцікава історія токійських аферистів.

«Фейк»

Фото: paramountanz.com.au

Коли: 04.07.2024

Де дивитися: Paramount+

Восьмисерійний австралійський драматичний серіал, який досліджує кохання у світі брехунів, шахраїв і фантазерів. Він розповідає про Берді Белл (Ашер Кедді) — журналістку, яка вважає, що знайшла ідеальну пару в онлайновому застосунку для знайомств. Її обранець — успішний скотар Джо Берт (Девід Венхем). Але щойно стосунки набирають обертів, Берді починає розриватися між магнетичним потягом до Джо й інтуїтивним розумінням, що її хлопець не такий, яким вона його уявляє.

Ця захоплива історія про любовну аферу натхненна мемуарами австралійської письменниці й журналістки Стефані Вуд.

«Вікінги: Вальгалла» — 3 сезон

Коли: 11.07.2024

Де дивитися: Netflix

Історичний серіал, прем’єра якого відбулася 2021 року, розповідає про нове покоління легендарних героїв. Коли на початку XI століття між вікінгами й англійцями виникає напруження, персонажі опиняються перед викликом боротьби за вірування, територію та спадщину.

«Коли ми розпочали цей проєкт п’ять років тому, я наполегливо працював з неймовірним акторським складом і знімальною групою, щоб створити подорож, яка, ми всі сподівалися, принесе задоволення, — розповів продюсер стрічки Джеб Стюарт. – Звичайно, з реальними історичними постатями завжди є більше аспектів життя, які можна дослідити. Але з погляду сюжету було логічно, щоб подорожі Лейфа, Фрейдіса й Гаральда завершилися в третьому сезоні. І ми дійсно не можемо дочекатися, коли фанати побачать завершення цієї глави історії».

«Вибухові кошенята»

Фото: Netlix Кадр з «Вибухові кошенята»

Коли: 12.07.2024

Де дивитися: Netflix

Історія настільної гри з кошенятами почалася надзвичайним успіхом проєкту на Kickstarter, де він зібрав близько 9 мільйонів доларів. Після успіху команда Netflix вирішила випустити мобільну відеогру й мультик. «Вибухові кошенята» — це перший випадок, коли Netflix розробив телесеріал і мобільну відеогру одночасно.

Серіал для дорослих розповідає про одвічний конфлікт між раєм і пеклом, що сягає епічних масштабів, коли бог і диявол вирушають на Землю в тілах товстеньких домашніх котів.

«Я»

Коли: 12.07.2024

Де дивитися: Apple TV

Науково-фантастичний підлітковий серіал про пошуки себе й примирення із собою.

Стрічка розповідає про 12-річного Бена, який переживає муки середньої школи: з хуліганами, закоханістю та шкільними танцями. Водночас він пристосовується до нової сім’ї та поступово усвідомлює, що має магічні здібності. Протягом 10 серій Бен подорожує дорогою самопізнання й дізнається про наслідки володіння надздібностями. У сестрі друга він знаходить союзницю, яка допомагає йому використовувати магічні сили й розкривати таємниці, що стоять за трагедіями його громади.

«Повернення Сімони Байлс»

Коли: 17.07.2024

Де дивитися: Netflix

Документальний серіал розповість історію відомої гімнастки, яка вирішила завершити змагання під час Олімпійських ігор 2020 року, аби приділяти більше часу своєму ментальному здоров’ю. Сімона Байлс порушила важливу тему психічного самопочуття у сфері гімнастики й надихнула багатьох дівчат більше піклуватися про себе. Netflix спортсменка розповіла: «Гімнастика — це те, чим я займаюся, але це не те, ким я є, і я рада, що люди побачать іншу мою сторону, поза змаганнями. Я знаю, що є дівчата, які шукають у мені натхнення і стикаються зі схожими викликами. І сподіваюся, що цей документальний фільм допоможе їм бути вірними собі й ніколи не відмовлятися від мрій».

«Ті, хто скоро помре»

Коли: 18.07.2024

Де дивитися: Peacock

Серіал з Ентоні Гопкінсом у головній ролі розповідає про гладіаторські змагання в Стародавньому Римі й корумпованість бізнесу розваг для мас. Дія відбувається в 79 році нашої ери. Римське населення тримають у покорі дві речі: безкоштовна їжа й видовищні розваги — перегони на колісницях і бої гладіаторів. У шоу беруть участь вихідці з усієї Римської імперії, які стикаються на вибухонебезпечному перетині спорту, політики й династій.

Цей серіал натхненний тією самою нонфікшн-книжкою американського письменника Деніела П. Меннікса, за якою у 2000 році Рідлі Скот зняв «Гладіатора». Сценаристом став Роберт Родат, номінований на «Оскар» за роботу у фільмі «Врятувати рядового Раяна».

«Токійські аферисти»

Коли: 25.07.2024

Де дивитися: Netflix

Новий серіал заснований на однойменному кримінальному трилері японського письменника Ко Шінджо. Він розповідає про групу професійних аферистів й обіцяє захопливий сюжет, сповнений напруженої психологічної драми.

Ціни на нерухомість в Токіо знову почали стрімко зростати. Такумі Цуджімото знайомиться з Гаррісоном Яманакою, лідером сумнозвісного угруповання шахраїв на ринку нерухомості. Разом з інформатором Такешітою та вербувальником-самозванцем Рейком Такумі долучається до махінацій як перемовник. Чергова мета команди — афера з нерухомістю на 10 мільярдів єн. Поки шахраї ведуть переговори з власниками землі й великими забудовниками, поліція невпинно переслідує їх. Тим часом поступово розкривається минуле Такумі й аморальні методи Гаррісона. Шахраї йдуть на величезний ризик. Та чи вдасться їм провернути рекордну аферу?