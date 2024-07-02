Сергій Жадан став почесним доктором філософії Українського Вільного Університету у Мюнхені, - Кіпіані

Колишній журналіст, військовослужбовець Вахтанг Кіпіані привітав Сергія Жадана з тим, що той став почесним доктором філософії.
“Маю ексклюзив! Щойно Сергій Жадан - поет, військовослужбовець 13 Бригади НГУ "Хартія" став почесним доктором філософії Українського Вільного Університету у Мюнхені”, - написав Кіпіані.
Він наголосив, що Український Вільний Університет - один з найвизначніших освітніх і наукових осередків у Європі.
- На початку червня письменник Сергій Жадан доєднався до лав Національної гвардії України.
- "Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися, проходили ВЛК, наразі перебуваємо на вишколі. Ми – це члени гурту «Жадан і Собаки», нас троє”, - розповів Жадан в ексклюзивному коментарі Lb.ua.
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Раніше у інтерв'ю LB.ua Сергій розповів про метаморфози образу великих українських міст, зокрема, фактично рідного йому Харкова; про болісний вихід за межі протиставлення схід – захід; про значення культури у формуванні ідентичності. Докладніше читайте у матеріалі: "Сергій Жадан: «Якими ми будемо далі, залежить від подій на фронті. Саме там визначається майбутнє і наше, і нашої культури»" на LB.ua.