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Сергій Жадан став почесним доктором філософії Українського Вільного Університету у Мюнхені, - Кіпіані

Зараз Жадан - військовослужбовець 13 Бригади НГУ "Хартія".

Сергій Жадан став почесним доктором філософії Українського Вільного Університету у Мюнхені, - Кіпіані
Сергій Жадан
Фото: Макс Требухов

Колишній журналіст, військовослужбовець Вахтанг Кіпіані привітав Сергія Жадана з тим, що той став почесним доктором філософії.

“Маю ексклюзив! Щойно Сергій Жадан - поет, військовослужбовець 13 Бригади НГУ "Хартія" став почесним доктором філософії Українського Вільного Університету у Мюнхені”, - написав Кіпіані. 

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Він наголосив, що Український Вільний Університет - один з найвизначніших освітніх і наукових осередків у Європі. 

  • На початку червня письменник Сергій Жадан доєднався до лав Національної гвардії України.
  • "Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися, проходили ВЛК, наразі перебуваємо на вишколі. Ми – це члени гурту «Жадан і Собаки», нас троє”, - розповів Жадан в ексклюзивному коментарі Lb.ua.
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