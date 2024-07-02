Сергій Жадан став почесним доктором філософії Українського Вільного Університету у Мюнхені, - Кіпіані

Раніше у інтерв'ю LB.ua Сергій розповів про метаморфози образу великих українських міст, зокрема, фактично рідного йому Харкова; про болісний вихід за межі протиставлення схід – захід; про значення культури у формуванні ідентичності. Докладніше читайте у матеріалі: "Сергій Жадан: «Якими ми будемо далі, залежить від подій на фронті. Саме там визначається майбутнє і наше, і нашої культури»" на LB.ua.