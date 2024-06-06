Письменник Сергій Жадан вступив до лав Нацгвардії

Письменник Сергій Жадан доєднався до лав Національної гвардії України.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Вступив до лав 13 бригади НГУ «Хартія». Проходжу вишкіл. Служу українському народу", – написав він.

Раніше, у березні Жадан повідомив про приєднання до батальйону “Хартія”, але деталей не надав.

13-та бригада оперативного призначення "Хартія" (13 БрОП) входить до складу Національної гвардії України. Після початку російського вторгнення в 2022 році у Харкові було створене ДФТГ "Хартія", яке входило до 127-ї бригади ТРО. Підрозділ брав участь у боях за Харків і під Харковом. Взимку 2022 року воював під Бахмутом. На початку 2023 року переформований на 13-ту бригаду НГУ в рамках кампанії "Гвардія наступу".