Письменник Сергій Жадан вступив до лав Нацгвардії

Письменник Сергій Жадан доєднався до лав Національної гвардії України.
Про це він повідомив у фейсбуці.
"Вступив до лав 13 бригади НГУ «Хартія». Проходжу вишкіл. Служу українському народу", – написав він.
Раніше, у березні Жадан повідомив про приєднання до батальйону “Хартія”, але деталей не надав.
13-та бригада оперативного призначення "Хартія" (13 БрОП) входить до складу Національної гвардії України. Після початку російського вторгнення в 2022 році у Харкові було створене ДФТГ "Хартія", яке входило до 127-ї бригади ТРО. Підрозділ брав участь у боях за Харків і під Харковом. Взимку 2022 року воював під Бахмутом. На початку 2023 року переформований на 13-ту бригаду НГУ в рамках кампанії "Гвардія наступу".
- Письменник Сергій Жадан планує у вересні видати нову книжку із оповіданнями.
- Раніше у інтерв'ю LB.ua Сергій розповів про метаморфози образу великих українських міст, зокрема, фактично рідного йому Харкова; про болісний вихід за межі протиставлення схід – захід; про значення культури у формуванні ідентичності. Докладніше читайте у матеріалі: "Сергій Жадан: «Якими ми будемо далі, залежить від подій на фронті. Саме там визначається майбутнє і наше, і нашої культури»" на LB.ua.