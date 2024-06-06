​​Математика війни. Скільки коштує російський солдат і чому мобілізація в РФ буде
​​Математика війни. Скільки коштує російський солдат і чому мобілізація в РФ буде
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Посольство США в Україні попередило чоловіків з двома паспортами про неможливість виїзду
Посольство США в Україні попередило чоловіків з двома паспортами про неможливість виїзду
«У пацієнта з руки стирчить болгарка»: один день з життя лікарів приймального відділення
Партнерський репортаж«У пацієнта з руки стирчить болгарка»: один день з життя лікарів приймального відділення
МОН змінило порядок прийому на навчання до вишів. Серед іншого, підвищено бали для вступу в аспірантуру
МОН змінило порядок прийому на навчання до вишів. Серед іншого, підвищено бали для вступу в аспірантуру
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Китай заявив, що його план щодо України підтримують понад 20 країн. Українське МЗС відповіло Пекіну
Китай заявив, що його план щодо України підтримують понад 20 країн. Українське МЗС відповіло Пекіну
Кличко прокоментував обшуки в його заступника
Кличко прокоментував обшуки в його заступника
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині окупанти влучили у дошкільні навчальні заклади та медцентр

За добу через ворожі обстріли поранені троє людей.

На Херсонщині окупанти влучили у дошкільні навчальні заклади та медцентр
Херсонщина, фото ілюстративне
Фото: Херсонська ОВА

Через ворожі обстріли Херсонської області поранені троє осіб. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 4 багатоповерхівки та 14 приватних будинків. 

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, медичний центр, дошкільні навчальні заклади, торговий центр та магазин. Пошкоджені автомобілі та лінія інтернет-мережі.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Дніпровське, Львове, Качкарівка, Зміївка, Інгулець, Станіслав, Михайлівка, Чорнобаївка, Тягинка, Токарівка, Понятівка, Золота Балка, Кізомис, Берислав, Берегове, Садове, Іванівка, Інженерне та місто Херсон.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої  області знищили 5 "Shahed-131/136.

У ніч на 6 червня 2024 року російські окупанти запустили по території УКраїни 18 ударних безпілотників типу «Shahed-131/136», а також завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М». ППО знищила 17 ворожих дронів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies