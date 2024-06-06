На Херсонщині окупанти влучили у дошкільні навчальні заклади та медцентр

За добу через ворожі обстріли поранені троє людей.

Через ворожі обстріли Херсонської області поранені троє осіб. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 4 багатоповерхівки та 14 приватних будинків.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, медичний центр, дошкільні навчальні заклади, торговий центр та магазин. Пошкоджені автомобілі та лінія інтернет-мережі.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Дніпровське, Львове, Качкарівка, Зміївка, Інгулець, Станіслав, Михайлівка, Чорнобаївка, Тягинка, Токарівка, Понятівка, Золота Балка, Кізомис, Берислав, Берегове, Садове, Іванівка, Інженерне та місто Херсон.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 5 "Shahed-131/136.

У ніч на 6 червня 2024 року російські окупанти запустили по території УКраїни 18 ударних безпілотників типу «Shahed-131/136», а також завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М». ППО знищила 17 ворожих дронів.