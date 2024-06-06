"Укренерго" оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів

Компанія просить українців не користуватися цими приладами - але сама ж їх хоче придбати.

Згідно з даними електронної системи державних закупівель Prozorro, національна енергетична компанія "Укренерго" оголосила тендер на придбання чотирьох кондиціонерів загальною очікуваною вартістю 629 тисяч гривень.

Датою оприлюднення заявки вказано 3 червня. Саме в цей час енергосистема України розпочала відчувати значний дефіцит - в тому числі за рахунок спеки, яка збільшила користування системами охолодження повітря.

Представники енергетичних компаній неодноразово публічно закликали українців не вмикати кондиціонери, щоб не навантажувати мережу і уникнути аварійних відключень живлення.

У заявці на Prozorro стверджується, що чотири кондиціонери "Укренерго" купує "для потреб апарату управління".