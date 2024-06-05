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На ТОТ Запоріжжя почали розповсюджувати "методички" для мобілізації до росармії

Російські окупаційні адміністрації на ТОТ провалюють терміни мобілізації до ЗС Росії.

На ТОТ Запоріжжя почали розповсюджувати "методички" для мобілізації до росармії
Фото: ЦНС

Окупаційні адміністрації Росії на тимчасово захоплених українських землях отримали від Кремля спеціальні навчальні матеріали з підготовки російських військових комісарів, які повинні підготуватися до майбутніх хвиль мобілізації.

Про це інформують у Центрі національного спротиву.

"Посібник «учебник военного комиссара» активно розповсюджують серед працівників окремих департаментів окупаційної адміністрації на ТОТ Запорізької області. Таким чином окупанти хочуть закрити мешканцям ТОТ можливість уникати служби в зс рф завдяки лазівці з «альтернативною громадянською службою»", — пишуть у спротиві.

За даними ЦНС від джерела в окупаційній адміністрації одного з міст, розповсюдження посібника спричинене низькими показниками залучення людей до російської армії в межах призову на ТОТ.  Сама ж так звана методичка була розроблена ще у 2021 році.

"На ТОТ Запорізької області так звані спецкомісії за розпорядженням гауляйтера євгена балицького. Через неврегульованість і хаотичність процесу так звані військкомати окупантів нині працюють у тісній спайці з формально «цивільними» органами управління ТОТ, аби хоч якось виконати показники", – ідеться у тексті ЦНС. 

Зокрема, на частину персоналу адміністрацій поклали відповідальність "взяти під особистий контроль виконання обов’язкового завдання з призову громадян на військову службу в квітні-липні 2024 року".

Однак, російська влада зіштовхнулася з проблемою, адже молодь намагається уникнути служби у військових формуваннях окупантів, а якщо переховуватися немає змоги – то скористатися можливістю альтернативної громадянської служби, яка передбачена російським законодавством. 

Кількість заяв на проходження такої служби на окупованих територіях Запорізької області суттєво перевищує відсоток на території Росії.

"Така «просвітницька кампанія» в окупаційних адміністраціях свідчить про підготовку до майбутніх призовних кампаній, а також під час примусової мобілізації у фронтові підрозділи ЗС РФ", – додають у нацспротиві.

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