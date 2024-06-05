На ТОТ Запоріжжя почали розповсюджувати "методички" для мобілізації до росармії

Окупаційні адміністрації Росії на тимчасово захоплених українських землях отримали від Кремля спеціальні навчальні матеріали з підготовки російських військових комісарів, які повинні підготуватися до майбутніх хвиль мобілізації.

Про це інформують у Центрі національного спротиву.

"Посібник «учебник военного комиссара» активно розповсюджують серед працівників окремих департаментів окупаційної адміністрації на ТОТ Запорізької області. Таким чином окупанти хочуть закрити мешканцям ТОТ можливість уникати служби в зс рф завдяки лазівці з «альтернативною громадянською службою»", — пишуть у спротиві.

За даними ЦНС від джерела в окупаційній адміністрації одного з міст, розповсюдження посібника спричинене низькими показниками залучення людей до російської армії в межах призову на ТОТ. Сама ж так звана методичка була розроблена ще у 2021 році.

"На ТОТ Запорізької області так звані спецкомісії за розпорядженням гауляйтера євгена балицького. Через неврегульованість і хаотичність процесу так звані військкомати окупантів нині працюють у тісній спайці з формально «цивільними» органами управління ТОТ, аби хоч якось виконати показники", – ідеться у тексті ЦНС.

Зокрема, на частину персоналу адміністрацій поклали відповідальність "взяти під особистий контроль виконання обов’язкового завдання з призову громадян на військову службу в квітні-липні 2024 року".

Однак, російська влада зіштовхнулася з проблемою, адже молодь намагається уникнути служби у військових формуваннях окупантів, а якщо переховуватися немає змоги – то скористатися можливістю альтернативної громадянської служби, яка передбачена російським законодавством.

Кількість заяв на проходження такої служби на окупованих територіях Запорізької області суттєво перевищує відсоток на території Росії.

"Така «просвітницька кампанія» в окупаційних адміністраціях свідчить про підготовку до майбутніх призовних кампаній, а також під час примусової мобілізації у фронтові підрозділи ЗС РФ", – додають у нацспротиві.