Під ударами опинилися Черкаські Тишки, Куп'янськ та Бугаївка.

Росіяни знову атакували Харківську область, під ударами опинилася Куп'янщина та Чугуївський район. Унаслідок ворожого терору постраждали три мирні мешканки.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, вдень 5 червня окупанти здійснили обстріл Бугаївки. Загорілись житлові будинки. Отримали поранення дві жінки віком 67 та 78 років.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Близько 15:00 ворог завдав авіаудару по населеному пункту Черкаські Тишки, там пошкоджено приватні домоволодіння.

Також під російськими ударами опинився Купʼянськ та Митрофанівка. У населених пунктах пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. Внаслідок повторного обстрілу Купʼянська, поранено 56-річну жінку.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Орієнтовно об 11:00 сьогодні російські військові також завдали авіаудару по приватному жиловому сектору в селищі Борова Ізюмського району.

Фото: Харківська обласна прокуратура

За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).