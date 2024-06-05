Російська армія вдарила по відпочинковій зоні Одещини

На момент удару заклад не працював, обійшлося без постраждалих.

У середу, 5 червня, в другій половині дня армія РФ атакувала ракетою рекреаційну зону в Одеській області. Відпочинковий заклад на момент атаки не працював.

Про це повідомив керівник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, пише "Суспільне".

За попередньою інформацією Плетенчука, була пошкоджена цивільна інфраструктура, пов’язана з відпочинком. Заклад не працював. Інформації про травмованих чи загиблих немає.

Напередодні в Одеськійй області оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики з Криму.