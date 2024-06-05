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Дорожній рух греблею ДніпроГЕС відновили після російських обстрілів, – ОВА

Комунальні служби цілодобово працювали над наслідками російського обстрілу.

Дорожній рух греблею ДніпроГЕС відновили після російських обстрілів, – ОВА
ДніпроГЕС
Фото: скріншот

За xjnshs дні з моменту російського обстрілу 1 червня, рух греблею ДніпроГЕС відновили.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"За 4 дні від моменту ворожого обстрілу люди, які займалися відновленням руху, зробили неймовірне: Державна спеціальна служба транспорту, працівники станції, комунальники міста, підрядники ТОВ «Промисловий альпінізм» і ТОВ «Автомагістраль-Південь», спеціалісти Українського інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського, патрульна поліція, обласна та міська влада. Всі працювали цілодобово, щоб мешканці Запоріжжя якомога швидше могли пересуватися між двома берегами безпечно і без заторів", – поінформував Іван Федоров.

  • Уранці 1 червня голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що ворог поцілив e об'єкт інфраструктури. Є руйнування, також пошкоджені понад 20 будинків та соціальних закладів. 
  • Згодом стало відомо, що рух греблею ДніпроГЕС не відновлюватимуть найближчим часом.
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