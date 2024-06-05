Дорожній рух греблею ДніпроГЕС відновили після російських обстрілів, – ОВА

За xjnshs дні з моменту російського обстрілу 1 червня, рух греблею ДніпроГЕС відновили.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"За 4 дні від моменту ворожого обстрілу люди, які займалися відновленням руху, зробили неймовірне: Державна спеціальна служба транспорту, працівники станції, комунальники міста, підрядники ТОВ «Промисловий альпінізм» і ТОВ «Автомагістраль-Південь», спеціалісти Українського інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського, патрульна поліція, обласна та міська влада. Всі працювали цілодобово, щоб мешканці Запоріжжя якомога швидше могли пересуватися між двома берегами безпечно і без заторів", – поінформував Іван Федоров.