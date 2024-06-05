"У Вовчанську наша головна задача на цьому етапі стримати ворога, завдати йому максимальних втрат та поступово просуватись вперед для звільнення наших територій", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів роботу в районі активних бойових дій на Харківському та Куп'янському напрямках.

За словами головкома, росіяни продовжують проведення наступальних дій, зосереджуючи основні зусилля на Курахівському, Покровському, Купʼянському, Харківському напрямках. Окрім того, проводять активні штурмові дії у Вовчанську та на підступах до Часового Яру, щоб узяти ці населені пункти під свій контроль.

"На інших напрямках ворог проводить наступальні дії з метою розтягування лінії активного фронту, сковування наших військ та недопущення перекидання їх на інші ділянки ведення бойових дій. В цілому ситуація залишається складною внаслідок високої інтенсивності бойових дій та широкого використання противником бронетехніки, застосування значної кількості керованих авіаційних бомб", – розповів Сирський.

Головком повідомив, що на Харківському напрямку ворог концентрує свої головні зусилля та намагається просуватися в бік Глибоке - Липці, але зазнає значних втрат та не має успіху.

"У Вовчанську наша головна задача на цьому етапі стримати ворога, завдати йому максимальних втрат та поступово просуватись вперед для звільнення наших територій", – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Фото: Faebook/Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на передовій

За словами Сирського, складна ситуація у районі Купʼянська. Окупанти намагаються прорвати оборону наших військ з двох напрямків. Тривають жорсткі бої. Головком зазначив, що завдання Сил оборони тут - зупинити ворога і примусити перейти його до оборони.

Сирський підкреслив, що його завдання - забезпечити цей напрямок достатньою кількістю боєприпасів та боєздатними резервами, що дозволить значно зміцнити оборону. "Попри всю складність ситуації, у нас є шанси змінити обстановку на нашу користь. І сили оборони роблять для цього все можливе", – додав головком.