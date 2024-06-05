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FT: Україна втратила понад половину генерації електроенергії з початку великої війни

Видання підрахувало, що Україна втратила 35 ГВт генерації.

FT: Україна втратила понад половину генерації електроенергії з початку великої війни
Фото: ДТЕК

Видання Financial Times підрахувало, що з початку повномасштабного вторгнення Росія знищила в Україні понад половину виробництва електроенергії, повідомляє “Економічна правда”. 

"До повномасштабного вторгнення Росії внутрішнє виробництво електроенергії в Україні становило близько 55 ГВт електроенергії, що було одним з найбільших у Європі. Зараз ця потужність виробництва впала нижче 20 ГВт через обстріли та російську окупацію, яка вивела електростанції з ладу", – йдеться у повідомленні.

 

Зазначимо, що ця інформація відрізняється від даних Міненерго України. Нещодавно заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що втрати української енергетики від ударів Росії перевищили мільярд доларів. Це понад 9,2 ГВт потужності. 

Також нагадаємо, що з 1 червня зріс тариф на електроенергію. Він становить 4,32 кВт/год незалежно від обсягу споживання. Передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 грн/кВт год (при споживанні ними в цей період до 2000 кВт/год електроенергії на місяць). При цьому "нічний тариф" (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) складатиме 2,16 грн за кВт*год.

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