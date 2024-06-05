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Втрати української енергетики від ударів Росії перевищили мільярд доларів

Це понад 9,2 ГВт потужності. 

Втрати української енергетики від ударів Росії перевищили мільярд доларів
Ремонт пошкодженого обладнання
Фото: EPA/UPG

Українська енергосистема втратила понад 9,2 гігават потужності, що дорівнює більш ніж мільярду доларів. Ця сума ще не остаточна, бо Росія продовжує обстріли, повідомив у ефірі телемарафону заступник міністра енергетики Микола Колісник. 

Україна веде перемовини з закордонними союзниками щодо отримання обладнання з виведених у них із експлуатації теплоелектроцентралей. Також йдуть перемовини щодо іншого обладнання для енергетичних підприємств.

Вже зібрано понад 492 млн євро, які напряму направляються на потреби об'єктів енергетики. 

"У 23-му році ми провели ремонтну кампанію, відновивиши 20 гігават потужності, додавши до енергосистеми три ГВт потужності, що дало нам змогу стабільно пройти минулий опалювальний сезон: без відключень, з повним споживання. 22 березня ми мали втрату вісім гігават, після цього ми мали ще декілька комплексних обстрілів. На сьогодні втрата понад 9,2 гігавати, це більше ніж мільярд доларів втрат для енергосистеми", – сказав заступник міністра. 

За його словами, є план ремонтів та відновлення, аби підготуватися до періоду пікового навантаження. Для цього потрібно фінансування, що включає взаємодію з міжнародними партнерами та надходження від тарифів на електроенергію. 

Колісник нагадав, що уночі для власників двозонних лічильників діє дешевший тариф, тож на ці години можна планувати прання та інші енергозатратні процеси. 

Для підприємств, які імпортують 80% і більше від власного споживання, графіки не застосовуватимуть.  

  • З 1 червня зріс тариф на електроенергію. Він становить 4,32 кВт/год незалежно від обсягу споживання. Передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 грн/кВт год (при споживанні ними в цей період до 2000 кВт/год електроенергії на місяць). При цьому "нічний тариф" (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) складатиме 2,16 грн за кВт*год.
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