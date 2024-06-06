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У Криму ліквідували вороже судно, – УП

Імовірно, йдеться про рейдовий буксир.

У Криму ліквідували вороже судно, – УП
Фото ілюстративне
Фото: Віталій Юрасов

В ніч на 6 червня, о 03.45  внаслідок морської атаки Головного управління розвідки Міноборони України в Чорноморському тимчасово окупованого Криму було знищено судно окупантів.

Про це пише "Українська правда" із посиланням на джерело у ГУР МО.

"Внаслідок операції ГУР знищено вороже судно, імовірно рейдовий буксир", – йдеться у повідомленні.

Раніше кримські телеграм-канали повідомили про вибухи в районі селища Чорноморське.

Наприкінці травня СБУ і Сили оборони провели операцію зі знищення логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських військ у Криму. Операція включала ракетні удари по поромах, удари по підстанціях та перевалочній нафтобазі. 

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