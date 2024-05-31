СБУ і Сили оборони провели операцію зі знищення логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських військ у Криму

Операція включала ракетні удари по поромах, удари по підстанціях та перевалочній нафтобазі.

Сили оборони спільно з СБУ провели декількаденну операцію зі знищення логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських військ у Криму.

За попередньою інформацією від джерел редакції, захисники завдали комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї Росії. Спочатку Сили оборони завдали ракетного удару по двох поромах, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора.

Потім безпілотники СБУ уразили електропідстанції, що постачають електроенергію безпосередньо в Крим та до акваторії Керченської протоки, включно з портами.

Цієї ж ночі СБУ спільно з Військово-морськими силами ЗСУ завдали удару по перевалочній нафтобазі в морському порту "Кавказ", через яку світлі нафтопродукти йшли в Крим. Після ефективного відпрацювання спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть із супутника.