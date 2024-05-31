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На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу 3 людини отримали поранення

Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 155 людей, у тому числі 24 дитини.

На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу 3 людини отримали поранення
Фото: Телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу 3 людини отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін. 

Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади пошкоджено агропідприємство.

Покровський район. У Красногорівці поранено 2 людини. У Курахівці пошкоджено 2 будинки, обстріляні околиці Курахового. У Воздвиженці Гродівської громади зруйновано будинок. У Новогродівці пошкоджено будинок. 

Краматорський район. У Торському Лиманської громади зруйновано будівлю. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. Росіяни скинули КАБ-250 на Північне Торецької громади: поранено 1 людину, пошкоджено 66 будинків та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки і 5 приватних будинків. Ще 1 будинок пошкоджено у Серебрянці Сіверської громади.

Уночі сили ППО збили 4 "шахеди" в трьох областях і "Іскандер" на Київщині. Ворог також атакував Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400.

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