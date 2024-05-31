Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
На війні загинула парамедикиня Ірина "Чека" Цибух
На війні загинула парамедикиня Ірина "Чека" Цибух
Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Росія готує провокації проти військових українських ТЦК
Росія готує провокації проти військових українських ТЦК
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
ГоловнаСуспільствоВійна

Кількість бойових зіткнень знову зросла, на деяких напрямках атак було вдвічі більше

Найбільша кількість атак знову була в Донецькій області. 

На Харківському напрямку росіяни продовжують наступальні дії. Протягом доби було три бойові зіткнення. 

На Куп'янському напрямку було дев'ять бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка, Іванівка Харківської області, Мясожарівка, Андріївка Луганської області. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов.

На Лиманському напрямку росіяни здійснили одну безуспішну спробу прорвати оборону в Серебрянському лісі.

На Сіверському оборонці відбили 15 атак у районі населених пунктів Білогорівка Луганської області, Виїмка, Роздолівка Донецької області.

На Краматорському напрямку захисники зупинили 11 атак ворога в районі Кліщіївки, Нового, Калинівки та Андріївки Донецької області. 

На Торецькому окупанти здійснили одну безуспішну спробу прорвати оборону в районі Курдюмівки.

На Покровському захисники відбили 33 атаки у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Прогрес, Новоселівка Перша, Новопокровське, Нетайлове, Яснобродівка, де окупанти за підтримки авіації намагався вибити армію України.

На Курахівському сили оборони продовжують стримувати окупантів у районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Новомихайлівка, де росіяни за підтримки авіації 27 разів намагалися прорвати оборону.

На Времівському окупанти здійснили п'ять безуспішних спроб прорвати оборону в напрямку населених пунктів Старомайорське і Урожайне.

На Оріхівському захисники відбили шість атак окупантів у районах населених пунктів Новоандрївка, Мала Токмачка та інших.

На Придніпровському росіяни намагаються вибити підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра, здійснили 14 атак.

Загалом протягом доби було 127 бойових зіткнень. Росія завдала трьох ракетних ударів із 22 ракетами, 64 авіаудари, зокрема з 97 КАБами, провела понад 3000 обстрілів, зокрема 127 – із реактивних систем залпового вогню. 

  • Учорашня кількість бойових зіткнень зросла порівняно з попередньою добою, коли їх, за ранковим зведенням Генштабу, було 116. На лівобережжі Херсонської області кількість атак зросла з семи аж до 14. На Курахівському атак ворога вчора стало більше у понад двічі.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies