Кількість бойових зіткнень знову зросла, на деяких напрямках атак було вдвічі більше

Найбільша кількість атак знову була в Донецькій області.

На Харківському напрямку росіяни продовжують наступальні дії. Протягом доби було три бойові зіткнення.

На Куп'янському напрямку було дев'ять бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка, Іванівка Харківської області, Мясожарівка, Андріївка Луганської області. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов.

На Лиманському напрямку росіяни здійснили одну безуспішну спробу прорвати оборону в Серебрянському лісі.

На Сіверському оборонці відбили 15 атак у районі населених пунктів Білогорівка Луганської області, Виїмка, Роздолівка Донецької області.

На Краматорському напрямку захисники зупинили 11 атак ворога в районі Кліщіївки, Нового, Калинівки та Андріївки Донецької області.

На Торецькому окупанти здійснили одну безуспішну спробу прорвати оборону в районі Курдюмівки.

На Покровському захисники відбили 33 атаки у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Прогрес, Новоселівка Перша, Новопокровське, Нетайлове, Яснобродівка, де окупанти за підтримки авіації намагався вибити армію України.

На Курахівському сили оборони продовжують стримувати окупантів у районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Новомихайлівка, де росіяни за підтримки авіації 27 разів намагалися прорвати оборону.

На Времівському окупанти здійснили п'ять безуспішних спроб прорвати оборону в напрямку населених пунктів Старомайорське і Урожайне.

На Оріхівському захисники відбили шість атак окупантів у районах населених пунктів Новоандрївка, Мала Токмачка та інших.

На Придніпровському росіяни намагаються вибити підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра, здійснили 14 атак.

Загалом протягом доби було 127 бойових зіткнень. Росія завдала трьох ракетних ударів із 22 ракетами, 64 авіаудари, зокрема з 97 КАБами, провела понад 3000 обстрілів, зокрема 127 – із реактивних систем залпового вогню.