Київська міська державна адміністрація опублікувала фото наслідків ракетного удару росіян по Києву.
Також повідомляється, що сталися кілька пожеж на площі приблизно 120 м2.
Пожежею пошкоджено:
- приватне домоволодіння СТО
- автомийка
- шість легкових авто
- складське приміщення.
Інформація стосовно потерпілих та загиблих наразі відсутня.
Сьогодні близько 5 години ранку у столиці було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Командування Повітряних Сил повідомляло про кілька швидкісних цілей, які рухались у бік столиці. Працювала ППО. Усі цілі було знищено. Внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі виникла пожежа у нежитловому приміщенні.