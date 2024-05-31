Київська міська державна адміністрація опублікувала фото наслідків ракетного удару росіян по Києву.

Також повідомляється, що сталися кілька пожеж на площі приблизно 120 м2.

Пожежею пошкоджено:

приватне домоволодіння СТО

автомийка

шість легкових авто

складське приміщення.

Інформація стосовно потерпілих та загиблих наразі відсутня.

Фото: КМДА Наслідки ракетного удару, Київ

Фото: КМДА Наслідки ракетного удару росіян

Сьогодні близько 5 години ранку у столиці було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Командування Повітряних Сил повідомляло про кілька швидкісних цілей, які рухались у бік столиці. Працювала ППО. Усі цілі було знищено. Внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі виникла пожежа у нежитловому приміщенні.