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КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву

Пошкоджено СТО, автомийку, кілька автівок і склад.

КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
Київ, наслідки ракетного удару
Фото: КМДА

Київська міська державна адміністрація опублікувала фото наслідків ракетного удару росіян по Києву.

Також повідомляється, що сталися кілька пожеж на площі приблизно 120 м2.

Пожежею пошкоджено:

  • приватне домоволодіння СТО
  • автомийка
  • шість легкових авто
  • складське приміщення.

Інформація стосовно потерпілих та загиблих наразі відсутня.

Наслідки ракетного удару, Київ
Фото: КМДА
Наслідки ракетного удару, Київ

Наслідки ракетного удару росіян
Фото: КМДА
Наслідки ракетного удару росіян

Сьогодні близько 5 години ранку у столиці було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Командування Повітряних Сил повідомляло про кілька швидкісних цілей, які рухались у бік столиці. Працювала ППО. Усі цілі було знищено. Внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі виникла пожежа у нежитловому приміщенні. 

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