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У Криму за допомогою ATACMS уразили Керченську поромну переправу росіян

Суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення, один із них сів на мілину.

У Криму за допомогою ATACMS уразили Керченську поромну переправу росіян
Запуск ракет ATACMS
Фото: euronews.com

Уночі 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Цю переправу росіяни активно використовували для забезпечення ворожого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. 

"Варто зазначити, що цей об’єкт прикривали “сучасні” російські засоби ППО - “Панцир”, “Тор”, “Тріумф”. Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали “новітній” протиповітряний щит загарбників", - підкреслили у Генштабі.

У результаті успішної атаки є суттєві пошкодження двох поромів, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину і заблокував функціонування всієї Керченської переправи. 

Уражена Керченська поромна переправа
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ
Уражена Керченська поромна переправа

Уражена Керченська поромна переправа
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ
Уражена Керченська поромна переправа

"Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано", - підкреслив Генштаб ЗСУ.

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