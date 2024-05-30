Уночі 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Цю переправу росіяни активно використовували для забезпечення ворожого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.
"Варто зазначити, що цей об’єкт прикривали “сучасні” російські засоби ППО - “Панцир”, “Тор”, “Тріумф”. Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали “новітній” протиповітряний щит загарбників", - підкреслили у Генштабі.
У результаті успішної атаки є суттєві пошкодження двох поромів, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину і заблокував функціонування всієї Керченської переправи.
"Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано", - підкреслив Генштаб ЗСУ.
- Сьогодні Головне управління розвідки Міноборони підтвердило знищення двох ворожих катерів у Криму. Удару завдав спецпідрозділ “Group 13”. Військові вдарили українськими морськими дронами Magura V5.