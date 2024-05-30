Мешканця Херсону підозрюють у проведенні незаконного референдуму на Білозерщині

Правоохоронці заочно оголосили про підозру в колабораціонізмі 54-річному мешканцю Херсону.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.
Правоохоронці встановили, що чоловік увійшов до складу так званої “виборчої комісії”, яка працювала з 23 по 27 вересня 2022 року на Херсонщині.
“Виборча комісія” працювала на територіях Загорянівки та Східного. у її складі чоловік приїздив до населених пунктів, де активно агітував місцевих мешканців взяти участь у “референдумі”. Підозрюваний закликав проголосувати за приєднання Херсонської області до складу Росії.
Дії херсонця кваліфікували за ч. 5 ст. 111-1 “Колабораційна діяльність” Кримінального кодексу України. Йому загрожує 10 років ув’язнення.
- Служба безпеки України повідомила про затримання ще двох колаборанток, які працювали на РФ у період окупації правобережної частини Херсона.
- У лютому СБУ затримала ще 2 колаборанток з Херсонщини: одна ховалась у київському хостелі, інша стала “переселенкою” у Чорноморську. Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисницям загрожує до 10 років тюрми.