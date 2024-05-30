Чоловік увійшов до складу так званої “виборчої комісії”, яка працювала з 23 по 27 вересня 2022 року на Херсонщині.

Мешканця Херсону підозрюють у проведенні незаконного референдуму на Білозерщині

Правоохоронці заочно оголосили про підозру в колабораціонізмі 54-річному мешканцю Херсону.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Правоохоронці встановили, що чоловік увійшов до складу так званої “виборчої комісії”, яка працювала з 23 по 27 вересня 2022 року на Херсонщині.

“Виборча комісія” працювала на територіях Загорянівки та Східного. у її складі чоловік приїздив до населених пунктів, де активно агітував місцевих мешканців взяти участь у “референдумі”. Підозрюваний закликав проголосувати за приєднання Херсонської області до складу Росії.

Дії херсонця кваліфікували за ч. 5 ст. 111-1 “Колабораційна діяльність” Кримінального кодексу України. Йому загрожує 10 років ув’язнення.