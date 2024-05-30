Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
На війні загинула парамедикиня Ірина "Чека" Цибух
На війні загинула парамедикиня Ірина "Чека" Цибух
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
ГоловнаСуспільствоВійна

Мешканця Херсону підозрюють у проведенні незаконного референдуму на Білозерщині

Чоловік увійшов до складу так званої “виборчої комісії”, яка працювала з 23 по 27 вересня 2022 року на Херсонщині.

Мешканця Херсону підозрюють у проведенні незаконного референдуму на Білозерщині
Мешканця Херсону підозрюють у проведенні незаконного референдуму на Білозерщині
Фото: Поліція Херсонщини

Правоохоронці заочно оголосили про підозру в колабораціонізмі 54-річному мешканцю Херсону.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Правоохоронці встановили, що чоловік увійшов до складу так званої “виборчої комісії”, яка працювала з 23 по 27 вересня 2022 року на Херсонщині.

“Виборча комісія” працювала на територіях Загорянівки та Східного. у її складі чоловік приїздив до населених пунктів, де активно агітував місцевих мешканців взяти участь у “референдумі”. Підозрюваний закликав проголосувати за приєднання Херсонської області до складу Росії.

Підписуйтесь на наш Google News

Дії херсонця кваліфікували за ч. 5 ст. 111-1 “Колабораційна діяльність” Кримінального кодексу України. Йому загрожує 10 років ув’язнення.

  • Служба безпеки України повідомила про затримання ще двох колаборанток, які працювали на РФ у період окупації правобережної частини Херсона.
  • У лютому СБУ затримала ще 2 колаборанток з Херсонщини: одна ховалась у київському хостелі, інша стала “переселенкою” у Чорноморську. Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисницям загрожує до 10 років тюрми.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies