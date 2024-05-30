Росіяни нарощують інтенсивність штурмів на Курахівському і Сіверському напрямках

Станом на 16.30 30 травня кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 69. Крім Покровського напрямку, росіяни нарощують інтенсивність штурмових дій на Курахівському і Сіверському.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Від початку доби російські терористи вже п’ять разів здійснювали мінометні обстріли з території Брянської області РФ по селах Чернігівщини та Сумщини. По українських Клюсах били через кордон від російського Нового Свєта, по Дем’янівці – з району села Хінєль (РФ), по Миколаївці (Україна) – з напрямку російської Ломаковки. Село Степок Сумської області зазнало артилерійського обстрілу з «виходами» біля Репяховки (Білгородська область РФ).
На Харківському напрямку ворог на даний час скинув уже 10 керованих авіабомб. Зокрема, два КАБи, випущені з району міста Короче Бєлгородської області РФ, вдарили по українському населеному пункту Юрченкове.
На Куп’янському відбили атаку загарбників біля Синьківки. Триває бойове зіткнення в районі населеного пункту М’ясожарівка. Загальна кількість штурмових дій, які росіяни здійснювали з початку доби, - п’ять. По наших позиціях біля Сергіївки агресор завдав авіаудару з використанням шести некерованих ракет.
На Сіверському зафіксували уже 10 боєзіткнень. Тривають запеклі бої в районах Роздолівки і Білогорівки.
На Краматорському триває бойове зіткнення поблизу Андріївки. Противник на цьому напрямку загалом вісім разів намагався прорвати нашу оборону. Ситуація контрольована.
На Торецькому російські терористи завдали ударів чотирма КАБами по Торецьку, а по населеному пункту Дружба – 10 некерованими авіаракетами.
На Покровському кількість боїв і надалі залишається найвищою. Тут ворог здійснив уже 18 наступальних спроб. П’ять бойових зіткнень тривають у районі Новоолександрівки. Також наші воїни продовжують давати відсіч агресору біля Євгенівки та Уманського.
На Курахівському, де загальна кількість російських штурмів сягнула 15, найгарячіші бої тривають у районі міста Красногорівка. Три КАБи загарбники скинули по Карлівці, два – по Водяному, ще однією такою бомбою вдарили по Іллінці.
На Времівському ворог атакує Урожайне за підтримки авіації – по селу застосували два КАБи.