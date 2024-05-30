Росіяни нарощують інтенсивність штурмів на Курахівському і Сіверському напрямках

Російські терористи вже п’ять разів здійснювали мінометні обстріли з території Брянської області РФ по селах Чернігівщини та Сумщини.

Станом на 16.30 30 травня кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 69. Крім Покровського напрямку, росіяни нарощують інтенсивність штурмових дій на Курахівському і Сіверському.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Від початку доби російські терористи вже п’ять разів здійснювали мінометні обстріли з території Брянської області РФ по селах Чернігівщини та Сумщини. По українських Клюсах били через кордон від російського Нового Свєта, по Дем’янівці – з району села Хінєль (РФ), по Миколаївці (Україна) – з напрямку російської Ломаковки. Село Степок Сумської області зазнало артилерійського обстрілу з «виходами» біля Репяховки (Білгородська область РФ).

На Харківському напрямку ворог на даний час скинув уже 10 керованих авіабомб. Зокрема, два КАБи, випущені з району міста Короче Бєлгородської області РФ, вдарили по українському населеному пункту Юрченкове.

На Куп’янському відбили атаку загарбників біля Синьківки. Триває бойове зіткнення в районі населеного пункту М’ясожарівка. Загальна кількість штурмових дій, які росіяни здійснювали з початку доби, - п’ять. По наших позиціях біля Сергіївки агресор завдав авіаудару з використанням шести некерованих ракет.

На Сіверському зафіксували уже 10 боєзіткнень. Тривають запеклі бої в районах Роздолівки і Білогорівки.

На Краматорському триває бойове зіткнення поблизу Андріївки. Противник на цьому напрямку загалом вісім разів намагався прорвати нашу оборону. Ситуація контрольована.

На Торецькому російські терористи завдали ударів чотирма КАБами по Торецьку, а по населеному пункту Дружба – 10 некерованими авіаракетами.

На Покровському кількість боїв і надалі залишається найвищою. Тут ворог здійснив уже 18 наступальних спроб. П’ять бойових зіткнень тривають у районі Новоолександрівки. Також наші воїни продовжують давати відсіч агресору біля Євгенівки та Уманського.

На Курахівському, де загальна кількість російських штурмів сягнула 15, найгарячіші бої тривають у районі міста Красногорівка. Три КАБи загарбники скинули по Карлівці, два – по Водяному, ще однією такою бомбою вдарили по Іллінці.

На Времівському ворог атакує Урожайне за підтримки авіації – по селу застосували два КАБи.