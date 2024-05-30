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11 років отримала меншканка Слов’янська, яка "здавала" позиції української армії

Жінка передавала дані через проросійські телеграм-канали.

11 років отримала меншканка Слов’янська, яка "здавала" позиції української армії
Зрадниця із Слов'янська
Фото: Офіс генпрокурора

До 11 років за ґратами засуджено мешканку Слов’янська, яка поширювала інформацію про розташування підрозділів українських захисників.

"Прокурори Донецької обласної прокуратури довели в суді провину громадянки у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України)", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора. 

У грудні 2023 року жителька м. Слов’янська умисно ділилася даними воєнного характеру з підписниками проросійського Telegram-каналу, серед яких є військові РФ. 

Жінка поширювала відомості про розміщення на території міста особового складу й техніки ЗСУ, а також співробітників Національної Гвардії та Державної прикордонної служби України. 

Засуджена детально описувала результати власних спостережень за військовим автомобільним транспортом, вантажівками й бронетранспортерами. До своїх повідомлень вона додавала і карти місцевості з власноруч зробленими позначками.

"Під час судових слухань жінка неодноразово міняла свідчення та намагалась ввести суд в оману. Суд погодився з обґрунтованою позицією прокуратури та ухвалив обвинувальний вирок", – додали прокурори.

Жінку засуджено до 11 років позбавлення волі.

Суд відправив за ґрати двох поплічників окупантів із Луганщини і Харківщини. Зокрема, фермер-колаборант із Сватівського району на Луганщині отримав 12 років тюрми. Інший засуджений - із Чугуївського району на Харківщині. Він отримав 11 років тюрми.

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